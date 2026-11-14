La Tri trabajó en la Casa de la Selección previo al partido frente Bolivia en Guayaquil

La Tri se prepara para enfrentar a Bolivia en Guayaquil.

Tras el triunfo ante Costa Rica en Quito, la Selección de Ecuador ya se prepara para su último partido del año que será frente a Bolivia, en Guayaquil.

Este sábado 14 de noviembre de 2026 La Tri realizó trabajos de recuperación en el gimnasio de la Casa de la Selección, en la capital.

La noche del viernes 13 el equipo dirigido por Marcelo Gallardo ganó 2-0 a la selección 'Tica', con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo.

El partido se jugó en el estadio Olímpico Atahualpa, que luego de nueve años volvió a vestirse de amarillo, azul y rojo.

Ahora, el equipo de todos trabaja para enfrentar a Bolivia en la ciudad de Guayaquil. El encuentro está programado para las 18:30 del martes 17 de noviembre en el estadio Monumental.