Fluminense despide al director técnico Luis Zubeldía tras ocho partidos sin ganar

El DT Luis Zubeldía fue despedido en el fútbol brasileño.

El Fluminense de Brasil anunció este jueves la salida del técnico argentino Luis Zubeldía, tras ocho partidos oficiales sin triunfos y mientras el equipo de Rio de Janeiro disputa los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Tricolor empató el martes 0-0 como local contra el Independiente de Rivadavia de Argentina por la ida del torneo continental, con lo que no gana un juego por los puntos desde fines de mayo.

"Luis Zubeldía no está más al frente del comando técnico del equipo", informó en una nota el Fluminense, que agradeció al entrenador de 45 años "toda la dedicación a lo largo del trabajo".

Asume como interino el ayudante técnico permanente Marcao, exídolo del club como jugador.

Dirigirá al Fluminense en su próximo partido el sábado contra el Palmeiras, como local en el Maracaná por el Brasileirao.

El Flu jugará el 18 de agosto la vuelta de octavos por la Libertadores contra Independiente de Rivadavia.

Extécnico del Sao Paulo, Zubeldía asumió en el Fluminense en septiembre de 2025 y lo clasificó para la Libertadores.

Pero terminó ese año con una eliminación contra Vasco da Gama en la semifinal de la Copa de Brasil.

En 2026, perdió la final del campeonato Carioca contra el Flamengo y sufrió otra eliminación contra el Vasco por la Copa de Brasil.