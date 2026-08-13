Liga de Quito visita a Mirassol por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito enfrenta un desafío clave este jueves 13 de agosto en su aspiración de conquistar nuevamente el continente. El conjunto albo visita al equipo de Mirassol en el estadio Municipal José Maria de Campos Maia (Maião), en el duelo de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2026.

Tras una sólida fase de grupos en la que demostró jerarquía y capacidad de respuesta, la escuadra de LDU busca dar el primer golpe en territorio brasileño para encaminar su clasificación hacia la ronda de los ocho mejores.

El antecedente directo entre ambos planteles promete una llave sumamente equilibrada y disputada. Durante la fase previa, albos y paulistas compartieron el Grupo G, finalizando ambos con 12 puntos en la tabla de posiciones.

La paridad fue absoluta en los duelos individuales: Liga de Quito se impuso por 2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que Mirassol devolvió la gentileza con un idéntico 2-0 jugando en condición de local, lo que obliga al cuerpo técnico ecuatoriano a corregir los errores cometidos en su última visita a São Paulo.

En el banquillo universitario, el estratega Gustavo Álvarez afronta su primera gran prueba eliminatoria a nivel internacional. El director técnico ha enfatizado la importancia del orden táctico, la paciencia en el traslado del balón y la contundencia en las transiciones ofensivas para contener la intensidad inicial del cuadro local.

Con una columna vertebral experimentada en torneos Conmebol, Liga apuesta a sostener la posesión en el mediocampo y lastimar mediante el desborde por las bandas en momentos puntuales del compromiso.

Mirassol, por su parte, atraviesa un momento histórico en su primera participación dentro del certamen continental. El equipo brasileño se ha transformado en la gran revelación del torneo gracias a un estilo de juego vertical, gran despliegue físico y una contundencia notable cuando actúa frente a su público.

Conscientes de la exigencia que representa definir la serie en la altitud de Quito la próxima semana, los dirigidos por su cuerpo técnico saldrán a proponer un ritmo asfixiante desde los primeros minutos con el objetivo de sacar una ventaja considerable en la ida.

El esperado compromiso arrancará a las 17:00 (hora de Ecuador) / 19:00 (hora de Brasil) y contará con amplia cobertura televisiva. La afición podrá seguir las incidencias en vivo y en directo a través de la señal de ESPN, así como por la plataforma de streaming Disney+ Premium en toda Latinoamérica.

Un resultado positivo en suelo paulista le permitiría a Liga de Quito manejar los tiempos y la presión para el choque de vuelta programado en la Casa Blanca, donde se definirá al clasificado a cuartos de final.