Clásico londinense con 'Moi' e Hincapié; Chelsea y Arsenal empatan en Stamford Bridge

Moisés Caicedo y Piero Hincapié fueron titulares en el clásico entre Chelsea y Arsenal este domingo 30 de noviembre del 2025. El centrocampista de 24 años no pudo completar el partido tras recibir una tarjeta roja.

El Arsenal, líder de la Premier League, no pasó del empate 1-1 en su visita al Chelsea que jugó toda la segunda mitad con un jugador menos por la expulsión del ecuatoriano Moisés Caicedo.

A los 32 minutos, el árbitro mostró la tarjeta amarilla a 'Moi' por un desafortunado pisotón en el tobillo del español Mikel Merino. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR cambió de decisión y le enseñó la roja al volante de La Tri.

Esta es la primera expulsión de Caicedo a nivel de clubes, pues la única vez que había visto la tarjeta roja fue en el partido que Ecuador superó a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Piero Hincapié también estuvo condicionado en el partido. A los 41 minutos recibió una tarjeta amarilla tras un choque en medio de la disputa del balón con Trevoh Chalobah. A pesar de ello tuvo un destacado desempeño.

Los Gunners cierran la décimo tercera jornada con 30 puntos, cinco más que el Manchester City, que se ubica segundo, y con seis de ventaja sobre los Blues, que llegaron a adelantarse incluso en inferioridad numérica.

Pese al contratiempo con Caicedo, Trevoh Chalobah (48') puso en pie al público de Stamford Bridge nada más reanudarse el partido tras el descanso.

La reacción de los visitantes no se hizo esperar, y Merino aprovechó un centro al área de Bukayo Saka para rematar de cabeza e igualar a la hora de partido (59').

La última media hora fue tensa, con intentos de ambos conjuntos por deshacer un empate que ya no se movió del marcador.