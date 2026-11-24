Miguel Montalvo, actual presidente interino de Barcelona Sporting Club, confirmó de manera categórica que no formará parte de las papeletas en los próximos comicios institucionales del cuadro torero.

Con esta decisión, el dirigente cierra la puerta a cualquier especulación sobre una posible continuidad al mando de la institución una vez que concluya el proceso electoral previsto para finales de año.

En declaraciones brindadas a diario El Universo, el titular amarillo dejó en claro cuál fue su rol desde el primer día que asumió las riendas del equipo. "¡Absolutamente no! Mi intención siempre fue ser parte de una transición. Si hubiera tenido intenciones de lanzarme en algún momento, lo hubiera hecho. Yo llegué aquí por temas circunstanciales", dijo Montalvo.

La llegada de Montalvo a la presidencia se produjo en agosto de 2026, luego de la detención y posterior renuncia de Antonio Álvarez. Desde entonces, la directiva encabezada por el directivo interino intentó sostener la estabilidad institucional y resolver los trámites pendientes para validar la representación legal del club ante los organismos estatales correspondientes.

Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió el pasado 18 de noviembre, fecha en la que venció el plazo otorgado por el Viceministerio del Deporte para subsanar las observaciones legales de la directiva. Al no lograrse la inscripción definitiva del directorio, Barcelona Sporting Club quedó en una situación de acefalía administrativa y sin un representante legal debidamente habilitado.

Ante este escenario jurídico, la dirigencia convocó a una sesión extraordinaria el lunes 23 de noviembre, en la que se resolvió llamar a elecciones anticipadas.

De este modo, se acortó un mandato que originalmente debía extenderse hasta mayo de 2028, priorizando la institucionalidad y el orden estatutario de la entidad guayaquileña.

La Asamblea General de Elecciones quedó oficialmente pactada para el próximo sábado 26 de diciembre de 2026, a partir de las 08:30, en las instalaciones del Estadio Banco Pichincha.

Con la negativa de Montalvo ya confirmada, los socios habilitados del Ídolo del Astillero aguardan ahora por la oficialización de las listas que buscarán tomar las riendas del club de cara a la temporada 2027.