El Palmeiras, con una alineación alternativa, perdió 3-0 este martes ante Chapecoense en el Brasileirão, cuatro días antes de enfrentar a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores.

Con el título local decidido a favor del Flamengo, el entrenador de los paulistas, el portugués Abel Ferreira, prefirió reservar a sus figuras para el crucial partido continental del sábado en el estadio Centenario de Montevideo.

Camilo en el minuto 5, Max Alves en el 32 y Miguel Carvalho en el minuto 90+1 anotaron los goles.

El compromiso disputado en la Arena Condá, correspondiente a la 37ª jornada de la liga brasileña y adelantado por la cita copera del Verdão, estuvo marcado por actos en conmemoración del décimo aniversario de la tragedia de Chapecoense, que se cumplirá el sábado.

El 28 de noviembre de 2016 el avión en el que el club de Chapecó viajaba para jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional colombiano se estrelló en las proximidades de Medellín. Murieron 71 de los 77 ocupantes.

Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes, llevó este martes la pelota en la salida de los equipos del túnel de vestuarios.

Ruschel se retiró este año con el Juventude, después de que el equipo consiguiera el ascenso a la Serie A. El público dedicó un minuto de aplausos a las víctimas cuando se cumplió el minuto 10.

La 37ª y penúltima fecha del campeonato brasileño se completará entre el jueves y el domingo. El Flamengo, que garantizó revalidar su título del año pasado el sábado con un empate 1-1 ante el Palmeiras, encabeza la tabla con 80 puntos, seis más que el Verdão.