El DT Seedorf debuta con la misión de parar la caída libre del Corinthians

Seedorf debuta con la misión de parar la caída libre del Corinthians

El debut del neerlandés Clarence Seedorf como entrenador del Corinthians atrae la atención en la 31ª jornada del Brasileirão, en la que Flamengo y Palmeiras tienen difíciles salidas ante el Bahia y Athletico Paranaense en su pugna por el liderato.

El recordado exfutbolista de Ajax de Amsterdam, Real Madrid y AC Milan se estrenará el lunes en el banquillo del Timão contra el Vitória, en casa, en el partido que cerrará la fecha.

Seedorf, quien colgó las botas como jugador del Botafogo hace casi 13 años, regresa como técnico al fútbol brasileño con la misión de salvar un equipo que cae en picada.

El Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, encadena ocho derrotas seguidas en liga.

Clarence Seedorf is gepresenteerd bij Corinthians en gaat in op vraag over Memphis 🇧🇷🗣️ 🔗 https://t.co/uyk6HWXfNE https://t.co/HgkCCzOIYP — ESPN NL (@ESPNnl) October 14, 2026

La terrible racha lo dejó al borde del descenso, empatado a 32 puntos con el Internacional de Porto Alegre, primer conjunto en la zona roja.

Todos los equipos que anteriormente perdieron ocho partidos consecutivos en el torneo acabaron relegados a segunda división.

Para evitarlo, la directiva del Corinthians sorprendió al anunciar la contratación de Seedorf, quien no entrenaba desde 2019, cuando dejó la selección de Camerún.

"Para mí, lo más importante es que el club confíe en mí. El club y los profesionales me han abierto las puertas. Sé de lo que soy capaz; si no, no estaría aquí", dijo el miércoles el neerlandés, de 50 años, quien firmó contrato hasta el final de 2027.

"No tengo miedo y no necesito estar aquí. Mi vida era muy buena, lo tenía todo, pero me gustan los retos. Es un reto maravilloso", agregó en su presentación oficial.

El conjunto paulista podría saltar a la cancha en la zona de descenso si el Inter puntúa el viernes en su visita al Mirassol y si Gremio vence el domingo como local al Cruzeiro.

Visitas de alto riesgo

En la parte alta, mientras están inmersos en las semifinales de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata y Fluminense, el Flamengo y el Palmeiras tendrán complicadas visitas.

El Fla, líder con 64 puntos, uno más que su escolta, enfrenta el domingo a un Bahia colocado en la quinta posición y que aspira a clasificarse para la próxima Libertadores.

"Estoy seguro que la Arena Fonte Nova estará llena. Será difícil, pero con el apoyo de la afición los jugadores estarán más motivados", dijo el entrenador del Bahia, Rogério Ceni.

Por su parte, el Palmeiras viaja a Curitiba para medirse el sábado al tercero, el Athletico Paranaense.

Los locales apuestan por el colombiano Kevin Viveros, máximo anotador del torneo con 21 goles.

En las ocho jornadas que quedan por disputar, Viveros aspira a superar la marca de 26 goles que logró el argentino Germán Cano en 2022 con el Fluminense.

Se convertiría de ese modo en el extranjero con más anotaciones en una edición del campeonato brasileño.

El récord absoluto es de Washington, que firmó 34 tantos en 2004 con el propio Furacão. Se retiró en 2011.

Habrá que ver si los técnicos portugueses Léo Jardim, del Flamengo, y Abel Ferreira, del Palmeiras, saldrán con sus onces de gala o reservarán a sus puntales para definir la próxima semana sus cruces de la Libertadores.

El Fluminense, cuarto en la tabla, recibe al Santos, en el que regresa Neymar, baja en el último partido contra el Atlético Mineiro, pues fue preservado por el césped artificial del estadio del Galo, que ganó 2-1.

El astro evita jugar en canchas sintéticas por el mayor riesgo de lesiones.

El Flu jugará con suplentes pensando en la vuelta continental contra el Palmeiras, en Sao Paulo, en la que tiene que remontar el 2-1 adverso de Rio de Janeiro.

El Santos, en tanto, vio cortada en la última jornada una racha de ocho partidos invicto y es octavo, a siete puntos del área de acceso a la Libertadores.