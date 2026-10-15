Copa Libertadores Femenina: Así se juega la fecha inaugural este jueves 15 de octubre en Quito

La espera terminó para el fútbol femenino del continente. La Copa Libertadores Femenina 2026 arranca este jueves 15 de octubre en Quito con una cartelera de primer nivel que promete emociones de principio a fin.

El certamen internacional reúne a los mejores clubes de Sudamérica en territorio ecuatoriano, teniendo como escenarios principales el estadio de Sangolquí y el Estadio Rodrigo Paz Delgado, escenarios de máxima jerarquía que albergarán la primera fecha de la fase de grupos.

El debut de los equipos locales genera enorme expectativa entre la afición. Dragonas IDV, vigentes campeonas ecuatorianas y locales en su reducto del Valle de los Chillos, saltarán al campo de juego a partir de las 15:00 para medirse ante Belgrano de Argentina en el marco del Grupo B.

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El conjunto sangolquileño busca aprovechar la altitud de Quito y su solidez táctica para sumar sus primeros tres puntos ante un rival argentino que destaca por su intensidad física.

De manera simultánea, las miradas estarán puestas en el estadio Rodrigo Paz Delgado con un duelo con historia y peso continental. Desde las 15:00, las vigentes monarcas y candidatas de siempre, Corinthians de Brasil, chocará frente a Colo-Colo de Chile en el inicio de las acciones del Grupo A.

La actividad del Grupo B se completará en el turno nocturno. A las 19:00, Palmeiras de Brasil saltará al gramado de Chillo Jijón para enfrentarse a Universitario de Deportes de Perú. El cuadro del 'Verdão' parte como favorito para liderar la zona, pero el conjunto crema confía en mostrar un bloque defensivo ordenado para rescatar un resultado favorable en su estreno internacional.

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Estaba previcto que en la cartelera de este jueves en Casa Blanca, Caracas FC de Venezuela se enfrente a Independiente Santa Fe de Colombia a las 19:00 por el Grupo A. Sin embargo, Conmebol anunció la reprogramación de ese cotejo.

Todos los compromisos de esta primera fecha inaugural se disputarán en el horario oficial de Ecuador (GMT-5). Con plantillas reforzadas, figuras de selección y la ilusión intacta, los ocho clubes en acción este jueves buscarán dar el primer paso rumbo a la gloria eterna en una edición histórica de la Copa Libertadores Femenina en suelo ecuatoriano.