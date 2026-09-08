¡En Vivo! Byron Guamá defiende el liderato en la etapa 2 de la Vuelta al Ecuador en Riobamba 

La edición 42 de la Vuelta Ciclística al Ecuador 2026 continúa su curso con la disputa de la segunda etapa, un vertiginoso circuito urbano trazado en las calles de Riobamba. Tras una jornada inaugural llena de intensidad, el pelotón nacional e internacional se alista para afrontar un recorrido exigente de 129,68 kilómetros que pondrá a prueba la resistencia física y la estrategia de los equipos participantes.

El emblemático ciclista ecuatoriano Byron Guamá, representante del Team Best PC, toma la largada en esta jornada vistiendo la camiseta de líder general de la competencia. Guamá impuso su experiencia en el primer día de competición, logrando bonificaciones decisivas que lo situaron en la cúspide de la clasificación.

Sin embargo, la corta ventaja en la tabla general obliga a su escuadra a trabajar desde el primer minuto para controlar los intentos de fuga y neutralizar a los rivales directos.

El trazado riobambeño destaca por su exigencia técnica y velocidad constante, utilizando las principales arterias viales de la urbe de la Sultana de los Andes.

Las escuadras deberán gestionar con precisión el transitar por la avenida La Prensa, la avenida Daniel León Borja y la vía conectora hacia el cantón Guano. Los tramos estrechos y los giros continuos a lo largo del circuito requerirán la máxima concentración de los pedalistas para evitar caídas colectivas.

A lo largo del trayecto de casi 130 kilómetros, la jornada ofrecerá seis disputas intermedias que prometen agitar el ritmo del grupo principal. Los embaladores buscarán sumar puntos clave en las tres metas volantes distribuidas durante la carrera, mientras que los especialistas en el ascenso medirán fuerzas en los tres premios de montaña de categoría menor programados. Estos puntos estratégicos servirán de escenario para los ataques tempranos de los cazadores de etapas.

Las escuadras continentales y los equipos locales han diseñado tácticas diferenciadas para encarar el bucle urbano en la capital de Chimborazo. Mientras el equipo del líder intentará imponer un ritmo constante para desanimar los arrancazos, las formaciones rivales buscarán desgastar a los gregarios de Guamá mediante aceleraciones intercaladas. Las escuadras con especialistas al esprint centrarán sus esfuerzos en mantener neutralizada la carrera para definir el triunfo en un embalaje masivo.

Tras el cierre de las vueltas programadas en Riobamba, la caravana multicolor dejará lista la mesa para el tercer capítulo de la competencia. El miércoles 9 de septiembre, la Vuelta Ciclística al Ecuador encarará la alta montaña con la tercera etapa, que conectará la localidad de Urbina con el Área Nacional de Recreación El Boliche. Ese choque en el terreno de ascenso perfila las primeras diferencias sustanciales entre los favoritos que aspiran al título general de la carrera.