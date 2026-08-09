De la euforia al dolor: el accidentado festejo de Jacy Maranhão que terminó en gol anulado

Jacy Maranhão, jugador de Coritiba, cayó al túnel del equipo visitante al festejar el gol que luego fue anulado.

El fútbol brasileño presenció una de las escenas más surrealistas de la temporada este fin de semana en el estadio Couto Pereira. Durante el encuentro entre Coritiba y Chapecoense por el Brasileirao, el zaguero central Jacy Maranhão pasó de la máxima alegría a la desazón absoluta en cuestión de segundos.

Todo ocurrió cerca del final del primer tiempo, Coritiba ya ganaba el encuentro. Jacy conectó un cabezazo que parecía sentenciar el 2-0 parcial a favor de su equipo. En medio de la euforia, el capitán, que lleva la camiseta número 55, tomó el balón, se lo colocó debajo de la camiseta en un aparente anuncio de paternidad y corrió hacia el córner, saltó la valla publicitaria para celebrar de cerca con los hinchas, pero desapareció por completo de la vista de todos.

El defensor no se percató de que detrás de los anuncios publicitarios se encontraba la fosa de acceso al túnel del vestuario visitante, la cual ya estaba abierta debido a la cercanía del entretiempo.

Maranhão cayó abruptamente por el hueco, lo que generó pánico y preocupación inmediata entre sus compañeros, asistentes y aficionados que presenciaron el golpe. Afortunadamente, logró reaparecer a los pocos segundos para recibir atención médica.

Pero el infortunio no terminó ahí. Mientras el zaguero recibía asistencia, el VAR revisó la acción y determinó que se encontraba en posición adelantada, por lo que el árbitro procedió a anular la anotación.

A pesar de la accidentada secuencia de su capitán, Coritiba logró asegurar una importante victoria por 2-1 ante Chapecoense.