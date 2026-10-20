La FIFA castiga al DT de Egipto con tres partidos tras sus gestos e incidentes en el Mundial

El Comité Disciplinario de la FIFA emitió una dura resolución al sancionar oficialmente al director técnico de la selección nacional de Egipto, Hossam Hassan, con tres partidos de suspensión y una multa de 20.000 dólares.

La medida del organismo rector se anunció tras revisar los expedientes disciplinarios de la cita mundialista y confirmar las desaprobaciones gestuales e increpaciones del estratega en el banquillo.

El origen del castigo ocurrió durante el tenso cruce de octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Egipto cayó 3-2 ante Argentina.

A lo largo del encuentro, Hassan realizó constantes reclamos y gestos explícitos contra el cuerpo arbitral encabezado por el colegiado francés François Letexier, incluyendo el cruce de brazos en forma de "X" y severas protestas en la zona técnica tras la anulación de un tanto y reclamos de penalti.

🚨🚨| BREAKING: FIFA has suspended Hossam Hassan, Egypt's coach, for his gestures during the defeat against Argentina. (@TyCSports) https://t.co/GOkjjB0YEs — Kalshi FC (@KalshiFC) October 20, 2026

La controversia se extendió a la sala de prensa postpartido, donde el seleccionador egipcio cuestionó con firmeza la imparcialidad del arbitraje.

Hassan acusó públicamente al juez principal de ceder ante presiones externas para favorecer al conjunto sudamericano y llegó a declarar ante los medios internacionales que la conducción del partido constituyó un trato "injusto" para el fútbol africano.

El expediente abierto por el órgano disciplinario no solo alcanzó al DT, sino también a otros integrantes de la delegación de las 'Faraones'.

Su hermano y director deportivo de la selección, Ibrahim Hassan, recibió una penalización económica idéntica, mientras que el delantero Mostafa Ziko fue sancionado por encabezar las airadas protestas sobre el terreno de juego al sonar el pitazo final.

Con este dictamen, Hossam Hassan no podrá dirigir desde el banquillo en los próximos compromisos oficiales de la selección de Egipto, correspondientes a las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Entre tanto, los directivos de la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) analizan presentar un recurso de apelación para intentar rebajar la sanción antes de la reanudación del calendario internacional.