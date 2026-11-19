La FIFA declara candidatos a su presidencia a Gianni Infantino, Philippe Diallo y Kohzo Tashima

El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima fueron declarados oficialmente candidatos a la presidencia de la FIFA frente al ítalo-suizo Gianni Infantino, que aspirará a una nueva reelección, anunció este jueves 19 de noviembre de 2026 el organismo mundial del fútbol.

La comisión electoral de la FIFA debe ahora pronunciarse sobre la admisibilidad de estas candidaturas, antes de la votación prevista en Rabat (Marruecos) el 18 de marzo de 2027.

En esa elección deben participar las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA, cada una con un voto. La mayoría absoluta está fijada en 106.

Infantino, de 56 años, dirige la FIFA desde febrero de 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023 sin tener contrincante pero su autoridad ha quedado fisurada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

La fuerte oposición encontrada, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la influyente UEFA, terminó haciendo naufragar su plan.

Diallo, de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue anunciado el lunes por sorpresa como la baza de la UEFA para esta elección y el martes prometió una "gobernanza colegiada" en caso de ser elegido y no un liderazgo "en solitario".

En declaraciones a la AFP, la galesa Laura McAllister, primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de la UEFA, consideró que Diallo es "un candidato sólido y creíble" para cambiar la FIFA y canalizar "el malestar en torno al comportamiento de Gianni Infantino".

¿Dos o tres candidatos?

La gran pregunta ahora es saber si Diallo y Tashima se unirán en una única candidatura, algo que parece posible por las declaraciones conciliadoras entre ambos en los últimos días.

En una entrevista con el diario deportivo L'Équipe publicada el miércoles, Tashima admitió que deseaba "tener una conversación" con Diallo en vistas a una eventual "candidatura común" o un "acercamiento".

Diallo había afirmado el martes que tenía predisposición a "unir fuerzas" con el dirigente nipón para "hacer llegar un mensaje común".

La UEFA anunció que Diallo tendrá el apoyo unánime de sus 55 miembros, pero para llegar a la mayoría de 106 todavía queda mucho terreno por recorrer, especialmente teniendo en cuenta que es poco conocido fuera de Francia y de Europa, al contrario que el mediático Infantino.

Diallo, eso sí, aseguró el martes contar también con respaldos de fuera de Europa, sin precisar cuántos ni cuáles.

"Hay un espacio que Philippe puede explotar para convencer a algunas federaciones y lograr su apoyo a nuestra agenda de reformas", estimó Laura McAllister, subrayando que "es francófono y eso puede ser un valor importante para muchos países de la CAF (África)".