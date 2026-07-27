Deportivo Cuenca vence a Emelec con un doblete estelar de Melvin Díaz por la fecha 22

Cuenca, Ecuador 27 de Julio de 2026 En el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca recibe al Emelec por la fecha 22 del campeonato nacional del futbol.foto API/Boris Romoleroux

El Alejandro Serrano Aguilar festejó un triunfo de Deportivo Cuenca sobre Emelec por 2-1. En un duelo repleto de intensidad y dinamismo táctico, el conjunto morlaco supo golpear en los momentos clave del partido para sellar tres puntos de oro que reafirman su buen momento colectivo ante su hinchada en el cierre de la fecha 22 del campeonato LigaPro.

El compromiso inició con un trámite disputado en la mitad de la cancha, pero la efectividad local terminó marcando el ritmo. Corría el minuto 35 cuando Melvin Díaz sacó un remate certero tras una destacada maniobra colectiva, venciendo la resistencia del portero rival y desatando la euforia en los graderíos de Cuenca antes del descanso.

La reacción de Emelec no se hizo esperar al arrancar el complemento y puso en aprietos la ventaja morlaca. Apenas al minuto 46, el lateral Ignacio Guerrico aprovechó una desatención en la zaga local para emparejar transitoriamente las acciones, devolviendo la paridad y la incertidumbre al trámite del partido.

Sin embargo, la figura de Melvin Díaz volvió a emerger para inclinar definitivamente la balanza. A los 62 minutos de juego, el atacante del Deportivo Cuenca firmó su doblete personal mediante una brillante definición que estableció el 2-1 definitivo y neutralizó el ímpetu de la escuadra 'Eléctrica'.

Con este resultado, el 'Expreso Morlaco' consolida su fortaleza como local en esta etapa de la LigaPro. El triunfo le permite escalar posiciones valiosas en la tabla de clasificación, mientras que Emelec deberá corregir desaciertos defensivos de cara a las próximas jornadas del torneo ecuatoriano.