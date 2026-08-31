Horarios y partidos de la fecha 28 de LigaPro; dos juegos en la señal Teleamazonas 

Partido entre Guayaquil City y Liga de Quito en el estadio Christian Benítez por el Campeonato Nacional.

La LigaPro 2026 entra en su etapa de definición y la fecha 28 promete ser determinante para las aspiraciones de los equipos que disputan la cima del torneo, aquellos que luchan por asegurar torneos internacionales y los que deberán jugar por el descenso.

Durante esta jornada, la exigencia aumenta tanto para los planteles que buscan mantenerse firmes en la pelea por el título como para las escuadras que necesitan sumar puntos vitales de local y visitante para cumplir sus objetivos de la temporada.

Entre los compromisos más trascendentales destaca el duelo estelar entre Barcelona SC e Independiente del Valle en el estadio Monumental, un enfrentamiento directo con enorme impacto en la parte alta de la tabla de posiciones.

LigaPro Serie A 2026 — Programación Fecha 28 Martes, 1 de septiembre Partido Hora Estadio / Ciudad Transmisión Delfín SC vs. Técnico Universitario 16:30 Estadio Jocay (Manta) Zapping Liga de Quito vs. Mushuc Runa 19:00 Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) Teleamazonas / Zapping Miércoles, 2 de septiembre Partido Hora Estadio / Ciudad Transmisión Macará vs. Manta FC 14:00 Estadio Bellavista (Ambato) Zapping Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City 16:30 Estadio Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) Zapping Barcelona SC vs. Independiente del Valle 19:00 Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) Zapping Jueves, 3 de septiembre Partido Hora Estadio / Ciudad Transmisión Universidad Católica vs. SD Aucas 14:00 Estadio Olímpico Atahualpa (Quito) Teleamazonas / Zapping Leones del Norte vs. Orense SC 16:30 Estadio Olímpico Jaime Terán (Atuntaqui) Zapping Libertad FC vs. Club Sport Emelec 19:00 Estadio Federativo Reina del Cisne (Loja) Zapping

Asimismo, Liga de Quito recibirá a Mushuc Runa en el Rodrigo Paz Delgado con la obligación de afianzar su juego ante su hinchada, mientras que Universidad Católica medirá fuerzas contra Aucas en un choque de alto voltaje en la capital.

La jornada también ofrece duelos clave en la disputa por el descenso y la permanencia, con cruces de alta tensión como el de Libertad FC frente a Emelec en Loja y el cara a cara entre Macará y Manta FC en Ambato.

Con planteles al límite físico y táctico en esta fase final del campeonato, cada gol y cada punto cosechado en esta fecha 28 pueden marcar la diferencia definitiva en las aspiraciones de cada club dentro del balompié ecuatoriano.