Hincha de la Juventus invadió la cancha y lesionó a su propio jugador

Federico Gatti, defensa de la Juventus, durante una lesión ocurrida en marzo de 2025.

El defensa de la Juventus, Federico Gatti, sufrió una peculiar lesión la tarde del lunes 17 de agosto de 2026, provocada involuntariamente por un hincha de su propio club, tras un partido amistoso.

El incidente ocurrió al finalizar el partido entre el primer equipo de la Juventus y la filial Juventus Next Gen. Como es costumbre en este evento, al sonar el silbatazo final se produjo una invasión pacífica del campo por parte de los aficionados, quienes buscaban tomarse fotografías y pedir autógrafos a sus ídolos.

Un seguidor que corría eufórico en dirección a Gatti no logró frenar a tiempo. Al resbalarse sobre el césped, el aficionado terminó propinándole al defensor una dura "barrida" desde atrás que impactó directamente en su tobillo.

Aunque la acción fue un completo accidente y afortunadamente no pasó a mayores, el impacto provocó una lesión de tobillo en el jugador italiano.

Según los últimos reportes, Gatti trabaja apartado del grupo principal por precaución médica, ya que pese a no ser una lesión grave, no se encuentra al 100% por lo que su participación en el primer partido oficial de la Juventus, en la Serie A, previsto para el domingo 23 de agosto ante el Frosinone está en duda.

El cuerpo técnico evaluará la evolución del tobillo de Gatti día a día para determinar si formará parte de la primera convocatoria o si tendrán que reservarlo para la siguiente jornada.