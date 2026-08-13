Independiente despide al DT Gustavo Quinteros tras dura goleada por Copa Argentina

El entrenador argentino del Gremio, Gustavo Quinteros, observa antes del partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Gustavo Quinteros, exentrenador de las selecciones de Bolivia y Ecuador, fue despedido este jueves de la dirección técnica de Independiente de Avellaneda luego de la estrepitosa caída por 4-0 ante Atlético Tucumán que eliminó al Rojo de la Copa Argentina, informó la prensa local.

Tras once meses en el banquillo, el entrenador santafesino de 61 años deja el club con un balance de 14 triunfos, 8 empates y 10 derrotas.

"La verdad es que fue una derrota muy dura, que nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente, era algo que no se nos pasaba por la cabeza", había dicho Quinteros en la rueda de prensa posterior a la debacle contra el equipo tucumano.

"Siento mucha tristeza. No tuvimos el carácter, la personalidad para jugar un partido así", reconoció Quinteros, y criticó el hecho de que no llegó ningún jugador de los que acordó con la dirigencia.

"Al menos como entrenador yo siempre cumplo con mis contratos. Ni se me pasa por la cabeza irme. Salga último o primero, nunca pienso en irme antes", había advertido el DT.

Entre los nombres que suenan en la prensa argentina para suceder a Quinteros figuran Omar De Felippe, que dirigió al Rojo en su regreso a la Primera División en 2014, y Ruben Darío Insua, exjugador del club que en junio dejó el banquillo de Barracas Central.

Conocido como el Rey de Copas por ser el máximo vencedor de la Libertadores, con siete títulos, Independiente no levanta ningún trofeo desde la obtención de la Copa Sudamericana 2017, mientras que en el ámbito local completa 24 años sin festejos, desde la obtención del torneo Apertura 2002.

En el torneo Clausura actual, Independiente suma seis puntos tras cuatro partidos, con dos triunfos y dos caídas, y está noveno en la tabla anual, lejos del ingreso a la Libertadores 2027, pero cerca de conseguir una plaza a la Sudamericana del año próximo.