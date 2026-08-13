EN VIVO | Mirassol vs. Liga de Quito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Llegada de Deyverson, jugador de Liga de Quito, al partido frente a Mirassol.

Este jueves 13 de agosto de 2026 continúa la pasión por la Copa Libertadores. Mirassol y Liga de Quito se enfrentan en el estadio José Maria de Campos Maia, en Brasil. El partido es válido por la ida de los octavos de final.

Esta es la segunda ocasión que ambos se equipos se enfrentan en la misma edición del torneo continental. En la fase de grupos cada combinado ganó en casa por un marcador de 2-0.

En esta ocasión el club capitalino buscará sacar puntos en condición de visitante que le de tranquilidad para el siguiente partido que se jugará en Quito, el siguiente jueves 20 de agosto, a las 17:00.

Alineaciones confirmadas:

Así forma Liga de Quito y Mirassol para este encuentro.