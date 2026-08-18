Infantino pulsó el 'botón de autodestrucción', dice patrón de la Premier League

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, gesticula durante una visita a un complejo deportivo en Cali, Colombia.

El patrón de la Premier League, Richard Masters, estimó este martes 18 de agosto de 2026 que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pulsó el "botón de autodestrucción" con su proyecto de apertura a inversores privados, que tuvo que abandonar ante la enorme oposición encontrada.

El dirigente de la considerada liga de fútbol más potente del mundo se sumó al concierto de voces que reclaman cambios en la gobernanza de la FIFA, en un momento en el que Infantino aspira en marzo de 2027 a la reelección.

"Es un problema creado por la FIFA. Es una herida que se ha hecho a sí misma. La organización ha pulsado el botón de autodestrucción y las consecuencias de ese acto repercuten ahora en las soluciones que hay que encontrar", señaló.

"No creo que la FIFA tenga que pensar en ceder una parte de acciones del Mundial. Es una organización a título no lucrativo. Creo que es una mala idea y la Federación Inglesa ha adoptado la posición correcta sobre Gianni", apuntó.

La Federación Inglesa, de acuerdo con la confederación europea (UEFA), se opuso frontalmente al proyecto anunciado por la FIFA.

La Premier League 2026-2027 arranca este viernes con el duelo entre el campeón Arsenal y el recién ascendido Coventry.