El Inter Miami CF ficha al defensa ecuatoriano Fricio Caicedo

El Inter Miami CF anunció este martes 14 de julio del 2026 la incorporación del defensa ecuatoriano Fricio Caicedo, quien llega en condición de préstamo desde el FC Moravia FCM de Costa Rica hasta el final de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS).

El club informó que el zaguero podrá ocupar una plaza de la Iniciativa Sub-22 una vez obtenga su visa P-1 y el Certificado de Transferencia Internacional (ITC), requisitos necesarios para quedar habilitado.

Caicedo, de 18 años y 1,93 metros de estatura, se desempeña como defensor central zurdo y se formó en las divisiones juveniles de Liga de Quito, donde también integró el equipo sub-20 antes de continuar su carrera en Costa Rica.

En el plano internacional, el zaguero ya fue convocado por la selección ecuatoriana dirigida por Sebastián Beccacece y debutó con La Tri absoluta al ingresar en el segundo tiempo de la victoria por 2-1 sobre Arabia Saudita durante la preparación para el Mundial de 2026.

"Mis objetivos son jugar, sumar minutos, ser titular y ganar muchos trofeos. Vine a Miami porque mi sueño era jugar junto a Messi, quien sin duda es el mejor jugador del mundo. Estoy aquí para hacer historia y demostrar de lo que soy capaz", afirmó Caicedo tras oficializarse su llegada.

Por su parte, el director deportivo del club, Alberto Marrero, destacó que el ecuatoriano es "un jugador joven con un enorme potencial", y resaltó sus condiciones físicas, su fortaleza en el juego aéreo y su velocidad para disputar balones divididos.

Con esta incorporación, el Inter Miami apuesta por el desarrollo de una de las promesas del fútbol ecuatoriano y refuerza una defensa que contará con un nuevo talento de cara al cierre de la temporada.

El acuerdo contempla una cesión hasta 2027, con opción de compra para que el club estadounidense adquiera de forma definitiva los derechos del futbolista.