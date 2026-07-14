Real Madrid, Barça y Athletic comenzarán LaLiga una semana más tarde

Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad, clubes de LaLiga que cuentan con jugadores en semifinales del Mundial, comenzarán el campeonato doméstico una semana después que el resto, según informó LaLiga este martes 14 de julio del 2026.

Así, el Real Madrid de José Mourinho no arrancará hasta el 22 de agosto con su visita al Espanyol, mientras que el vigente campeón FC Barcelona iniciará la defensa del título en Elche el 23 de agosto (ambos partidos correspondientes a la segunda fecha), después de que su estreno previsto inicialmente en el Camp Nou ante el Athletic Club fuese trasladado al 27 de agosto.

El Real Madrid, que debía recibir a la Real Sociedad en la primera fecha, se enfrentará finalmente al conjunto vasco el 26 de agosto.

El Atlético de Madrid, que también cuenta con jugadores en la cita mundialista, tanto con España como con Argentina, mantiene el rival y la fecha de su debut; Málaga el miércoles 19 de agosto.

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La temporada en la máxima categoría del fútbol español comenzará con el Alavés recibiendo al Getafe y el Rayo Vallecano visitando al Sevilla el sábado 15 de agosto.