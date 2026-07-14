Richard Carapaz premiado por su combatividad en el Tour de Francia

Richard Carapaz volvió a dejar su sello en el Tour de Francia 2026. El ecuatoriano fue galardonado este martes 14 de julio con el Premio a la Combatividad de la décima etapa, un reconocimiento que distingue al ciclista más ofensivo de la jornada.

El corredor del EF Education-EasyPost fue uno de los grandes protagonistas del día al integrar la fuga desde los primeros kilómetros y lanzar varios ataques en el exigente recorrido por el Macizo Central francés.

La "Locomotora del Carchi" se mantuvo durante buena parte de la etapa entre los hombres de cabeza, peleando cada ascenso y sumando puntos en los puertos de montaña. Aunque no logró disputar la victoria parcial, su constante iniciativa y agresividad sobre la bicicleta convencieron al jurado para otorgarle el premio al corredor más combativo de la jornada. El reconocimiento se entrega al ciclista que más contribuye al espectáculo con una actitud ofensiva durante la etapa.

Carapaz cruzó la meta en la undécima posición, a poco más de dos minutos del ganador del día, el esloveno Tadej Pogačar.

Su destacada actuación también le permitió escalar posiciones en la clasificación de la montaña, donde se ubica entre los principales aspirantes al maillot de lunares, que identifica al mejor escalador del Tour de Francia.

El ecuatoriano, campeón olímpico en Tokio 2020 y vencedor del Giro de Italia 2019, continúa mostrando un gran nivel en la edición 2026 de la ronda francesa. Tras superar las primeras jornadas de competencia, Carapaz empieza a consolidarse como uno de los corredores más activos del pelotón y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por etapas y seguir sumando protagonismo en la alta montaña.