¿Cuánto ganarán las grandes figuras del Mundial 2026?

Las estrellas del Mundial también ganan fuera de la cancha

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo entrega millonarios premios a las selecciones participantes.

Las grandes figuras del torneo también obtienen importantes ingresos gracias a acuerdos comerciales, campañas publicitarias y bonificaciones con sus patrocinadores.

La FIFA premia a las selecciones, no a los jugadores

El organismo rector del fútbol reparte el dinero únicamente entre las federaciones nacionales.

La selección campeona recibe 62,5 millones de dólares, cifra que incluye el pago fijo por participación y el premio deportivo.

Sin embargo, la distribución de ese dinero depende de cada federación. Algunas reparten bonos entre jugadores y cuerpo técnico, mientras que otras destinan parte de los recursos al desarrollo del fútbol nacional.

La FIFA no publica cuánto recibe cada futbolista pero sí el valor que será entregado a cada selección

Las estrellas que más ingresos generan

Las grandes figuras del torneo complementan sus ganancias con contratos comerciales que se activan durante la Copa del Mundo.

Rodri (España): El campeón del mundo mantiene acuerdos con Adidas y otras marcas internacionales , además de bonificaciones por títulos con su selección.

El campeón del mundo mantiene acuerdos con y otras , además de bonificaciones por títulos con su selección. Lionel Messi (Argentina): Continúa siendo uno de los deportistas mejor pagados del planeta gracias a contratos con Adidas, Apple, Hard Rock y otras compañías globales.

Continúa siendo uno de los deportistas mejor pagados del planeta gracias a contratos con y otras compañías globales. Cristiano Ronaldo (Portugal): Conserva ingresos multimillonarios por su acuerdo vita licio con Nike , además de patrocinios con diversas marcas y negocios propios.

Conserva por su , además de patrocinios con diversas marcas y negocios propios. Kylian Mbappé (Francia): Es una de las principales figuras comerciales del fútbol europeo, con contratos publicitarios que aumentan su valor durante grandes torneos.

Es una de las del fútbol europeo, con que aumentan su valor durante grandes torneos. Erling Haaland (Noruega): El delantero noruego mantiene acuerdos con Nike y varias empresas internacionales, consolidándose entre los futbolistas con mayor proyección comercial.

El delantero noruego mantiene acuerdos con y varias empresas internacionales, consolidándose entre los Jude Bellingham (Inglaterra): El mediocampista inglés incrementó notablemente su valor de mercado y sus contratos publicitarios tras consolidarse como una de las figuras del torneo.

El mediocampista inglés incrementó notablemente su y sus tras consolidarse como una de las Vinícius Jr. (Brasil): El atacante brasileño continúa siendo uno de los rostros principales de Nike y otras marcas globales, pese a la eliminación de su selección.

El atacante brasileño continúa siendo uno de los y otras marcas globales, pese a la eliminación de su selección. Neymar (Brasil): Aunque no disputó un Mundial tan determinante como en ediciones anteriores, mantiene contratos comerciales de alto valor con Puma, Red Bull y diversas empresas internacionales.

Aunque no disputó un Mundial tan determinante como en ediciones anteriores, mantiene y diversas empresas internacionales. Luka Modrić (Croacia): El experimentado volante croata sigue siendo una de las figuras más respetadas del fútbol mundial y conserva acuerdos comerciales vigentes con marcas deportivas.

El experimentado sigue siendo una de las figuras más respetadas del y conserva acuerdos comerciales vigentes con marcas deportivas. Lamine Yamal (España): El joven campeón del mundo es una de las nuevas apuestas del mercado deportivo y ya protagoniza campañas internacionales con Adidas y otros patrocinadores.

El joven campeón del mundo es una de las del mercado deportivo y ya con y otros patrocinadores. Vozinha (Cabo Verde): El histórico arquero caboverdiano no figura entre los futbolistas con mayores ingresos comerciales, pero su destacada actuación en el Mundial aumentó significativamente su reconocimiento internacional y abre la puerta a nuevos acuerdos publicitarios.

El Mundial también mueve millones fuera de la cancha

La Copa del Mundo representa el mayor escaparate deportivo del planeta. Una actuación destacada puede traducirse en nuevos contratos de patrocinio, campañas publicitarias, incremento del valor de mercado e incluso mejores acuerdos con sus clubes.

Por ello, para muchas estrellas el verdadero premio económico no termina con el cheque que recibe su selección, sino con las oportunidades comerciales que genera su desempeño durante el torneo.

Jugador Selección Premio FIFA para la selección Bono aproximado al jugador* Patrocinios aproximados** Vozinha Cabo Verde USD 23,5 millones USD 80.000 – 150.000 USD 50.000 – 300.000 Luka Modrić Croacia USD 23,5 millones USD 150.000 – 300.000 USD 300.000 – 1 millón Erling Haaland Noruega USD 31,5 millones USD 300.000 – 600.000 USD 1 – 3 millones Rodri España USD 62,5 millones USD 700.000 – 1,2 millones USD 1 – 3 millones Jude Bellingham Inglaterra USD 41,5 millones USD 500.000 – 1 millón USD 2 – 5 millones Vinícius Jr. Brasil USD 31,5 millones USD 300.000 – 700.000 USD 3 – 6 millones Lamine Yamal España USD 62,5 millones USD 700.000 – 1,2 millones USD 4 – 8 millones Neymar Brasil USD 31,5 millones USD 300.000 – 700.000 USD 5 – 10 millones Cristiano Ronaldo Portugal USD 31,5 millones USD 300.000 – 700.000 USD 8 – 15 millones Kylian Mbappé Francia USD 39,5 millones USD 500.000 – 900.000 USD 10 – 20 millones Lionel Messi Argentina USD 45,5 millones USD 800.000 – 1,5 millones USD 15 – 25 millones 🟢 Premio FIFA: monto oficial entregado a la federación de cada selección.

🟡 Bono al jugador: estimación basada en repartos históricos anunciados por algunas federaciones.

🔵 Patrocinios: estimación de ingresos por campañas publicitarias, bonificaciones comerciales y acuerdos con marcas durante el Mundial. Fuente: FIFA, Forbes, Sportico y estimaciones de la industria del marketing deportivo.

Aunque el campeón del Mundial recibe USD 62,5 millones, esa cifra no va directamente a los jugadores.

La mayor diferencia en los ingresos personales de las grandes estrellas suele venir de sus contratos comerciales, que en casos como Messi, Mbappé o Cristiano Ronaldo pueden superar ampliamente el bono deportivo recibido por ganar o disputar el torneo.