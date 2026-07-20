¿Cuánto ganarán las grandes figuras del Mundial 2026?
Las principales estrellas del Mundial 2026 incrementan sus ingresos gracias a contratos publicitarios, bonos comerciales y patrocinios personales.
Las estrellas del Mundial también ganan fuera de la cancha
Mexsport
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Actualizado:
20 jul 2026 - 16:45
La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo entrega millonarios premios a las selecciones participantes.
Las grandes figuras del torneo también obtienen importantes ingresos gracias a acuerdos comerciales, campañas publicitarias y bonificaciones con sus patrocinadores.
La FIFA premia a las selecciones, no a los jugadores
El organismo rector del fútbol reparte el dinero únicamente entre las federaciones nacionales.
La selección campeona recibe 62,5 millones de dólares, cifra que incluye el pago fijo por participación y el premio deportivo.
Sin embargo, la distribución de ese dinero depende de cada federación. Algunas reparten bonos entre jugadores y cuerpo técnico, mientras que otras destinan parte de los recursos al desarrollo del fútbol nacional.
La FIFA no publica cuánto recibe cada futbolista pero sí el valor que será entregado a cada selección
Las estrellas que más ingresos generan
Las grandes figuras del torneo complementan sus ganancias con contratos comerciales que se activan durante la Copa del Mundo.
- Rodri (España): El campeón del mundo mantiene acuerdos con Adidas y otras marcas internacionales, además de bonificaciones por títulos con su selección.
- Lionel Messi (Argentina): Continúa siendo uno de los deportistas mejor pagados del planeta gracias a contratos con Adidas, Apple, Hard Rock y otras compañías globales.
- Cristiano Ronaldo (Portugal): Conserva ingresos multimillonarios por su acuerdo vita licio con Nike, además de patrocinios con diversas marcas y negocios propios.
- Kylian Mbappé (Francia): Es una de las principales figuras comerciales del fútbol europeo, con contratos publicitarios que aumentan su valor durante grandes torneos.
- Erling Haaland (Noruega): El delantero noruego mantiene acuerdos con Nike y varias empresas internacionales, consolidándose entre los futbolistas con mayor proyección comercial.
- Jude Bellingham (Inglaterra): El mediocampista inglés incrementó notablemente su valor de mercado y sus contratos publicitarios tras consolidarse como una de las figuras del torneo.
- Vinícius Jr. (Brasil): El atacante brasileño continúa siendo uno de los rostros principales de Nike y otras marcas globales, pese a la eliminación de su selección.
- Neymar (Brasil): Aunque no disputó un Mundial tan determinante como en ediciones anteriores, mantiene contratos comerciales de alto valor con Puma, Red Bull y diversas empresas internacionales.
- Luka Modrić (Croacia): El experimentado volante croata sigue siendo una de las figuras más respetadas del fútbol mundial y conserva acuerdos comerciales vigentes con marcas deportivas.
- Lamine Yamal (España): El joven campeón del mundo es una de las nuevas apuestas del mercado deportivo y ya protagoniza campañas internacionales con Adidas y otros patrocinadores.
- Vozinha (Cabo Verde): El histórico arquero caboverdiano no figura entre los futbolistas con mayores ingresos comerciales, pero su destacada actuación en el Mundial aumentó significativamente su reconocimiento internacional y abre la puerta a nuevos acuerdos publicitarios.
El Mundial también mueve millones fuera de la cancha
La Copa del Mundo representa el mayor escaparate deportivo del planeta. Una actuación destacada puede traducirse en nuevos contratos de patrocinio, campañas publicitarias, incremento del valor de mercado e incluso mejores acuerdos con sus clubes.
Por ello, para muchas estrellas el verdadero premio económico no termina con el cheque que recibe su selección, sino con las oportunidades comerciales que genera su desempeño durante el torneo.
Aunque el campeón del Mundial recibe USD 62,5 millones, esa cifra no va directamente a los jugadores.
La mayor diferencia en los ingresos personales de las grandes estrellas suele venir de sus contratos comerciales, que en casos como Messi, Mbappé o Cristiano Ronaldo pueden superar ampliamente el bono deportivo recibido por ganar o disputar el torneo.
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