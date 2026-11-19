Antoine Griezmann, del Orlando City, reacciona tras el partido de la MLS entre el Chicago Fire FC y el Orlando City SC, disputado en el Soldier Field el 28 de octubre de 2026 en Chicago, Illinois.

Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, las últimas figuras en aterrizar en la MLS, se situán en el segundo y tercer lugar de la lista de jugadores mejor pagados de la liga norteamericana, que sigue encabezando Lionel Messi.

El argentino percibe el mayor salario de la MLS desde su aterrizaje en el Inter Miami en julio de 2023, con un sueldo garantizado de 28,3 millones de dólares.

Esta cantidad supera el gasto total en salarios de 25 de los 30 equipos de la competición, de acuerdo con la lista actualizada de sueldos difundida este jueves por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA).

El sueldo de Messi, que acaba de proclamarse máximo goleador del torneo por segundo año seguido, no contempla otro tipo de ingresos como su cartera de patrocinios o su opción para hacerse con una participación en la franquicia floridana.

El capitán del Inter, de 39 años, tiene contrato hasta el final de la temporada 2028.

El polaco Lewandowski y el francés Griezmann, incorporados a mediados de esta temporada al Chicago Fire y al Orlando City, aparecieron este jueves por primera vez en la clasificación, que muestra los salarios anualizados.

El contrato de Lewandowski, que llegó procedente del Barcelona, establece un sueldo anual de 19,5 millones de dólares del Fire, con el que anotó 9 goles en sus primeros 19 partidos.

De su lado Griezmann, de 35 años, percibirá 13,9 millones del City, club con el que ha protagonizado un fulgurante arranque con 14 goles en 18 jornadas.

En el cuarto lugar se sitúa el surcoreano Son Heung-min, líder del Los Angeles FC, con 11,1 millones de dólares, y en el quinto el suizo Breel Embolo, otra llegada destacada a la liga tras la Copa del Mundo, con 10,8 millones anuales del Atlanta United.

Los siguientes puestos del escalafón los ocupan el argentino Rodrigo De Paul (Inter Miami), con un sueldo de 9,7 millones de dólares; el mexicano Hirving Lozano (LA Galaxy), con 9,3 millones, y el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta United), con 7,9 millones.

Miami, que aspira a revalidar el título en los playoffs que arrancan este fin de semana, tiene la plantilla más cara con un gasto de 59,4 millones de dólares, seguido de Chicago (41,3) y Atlanta (38,4), mientras el club que menos invirtió fue Philadelphia Union (12,6).