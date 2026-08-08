Clubes lamentan la muerte de Jorge Messi y se solidarizan con 'La Pulga' 

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó una ola de mensajes de condolencias en el mundo del fútbol la mañana de este sábado 8 de agosto de 2026.

El papá del capitán de la selección albiceleste falleció el sábado a las 02H00 locales (05H00 GMT), informó en un comunicado el Sanatorio Centro, que aclaró que "por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Reacciones tras la muerte de Jorge Messi

El Fútbol Club Barcelona, donde Lionel construyó buena parte de su leyenda, expresó su pesar y agradeció a su padre por confiarle "los inicios y los años de máximo esplendor" de la carrera de su hijo.

La Argentina, con la que Lionel Messi conquistó la selección Mundial de 2022 y disputó las finales de 2014 y 2026, también despidió al padre de su capitán. "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este momento difícil", expresó la Albiceleste.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que se realizará un minuto de silencio en homenaje a Jorge Messi antes de cada uno de los partidos de la liga local de este fin de semana.

Otros clubes argentinos, como River Plate y Boca Juniors también lamentaron la muerte del padre de Lionel Messi y enviaron sus mensajes de condolencias en redes sociales.

Messi viaja a Argentina para despedir a su padre

Aunque tenía previsto jugar este sábado con Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup, medios locales señalaron que Lionel Messi llegará a Rosario alrededor de las 23H30 GMT para despedir los restos de su padre.

La delicada situación de salud de Jorge Messi se conoció después de que el 10 rompiera en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 ante Argelia, en el debut de la Albiceleste en el Mundial de Norteamérica 2026.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", dijo entonces el ídolo argentino a periodistas.