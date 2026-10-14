Multa para el DT Arbeloa por declaraciones contra árbitros en Inglaterra

El delantero brasileño del Manchester United, Matheus Cunha (n.º 10, a la izquierda), ve cómo le detienen este disparo durante el partido de la Premier League inglesa.

El entrenador español del Fulham Álvaro Arbeloa ha recibido una multa de 25 000 libras (33.000 euros) por la Federación Inglesa de fútbol (FA) tras declarar a finales de septiembre que un árbitro "no dejó perder al Manchester United".

El español hizo esas declaraciones tras el empate 1-1 de la 5ª jornada de Premier League en la cancha del Fulham, partido que igualó para los visitantes Matheus Cunha en el minuto 89.

🚨🚨| BREAKING: Alvaro Arbeloa has been fined £25,000 and received a warning for his comments on refereeing decisions. https://t.co/lCq1ubk6c5 — Kalshi FC (@KalshiFC) October 14, 2026

Arbeloa, que admitió la culpabilidad, también ha recibido una advertencia. La FA dijo que el español "actuó de manera impropia haciendo comentarios en una entrevista postpartido que implicaba partidismo y/o cuestionaba la integridad de un árbitro".

El Fulham es colista de Premier League con solo dos puntos en sus primeros seis partidos de campeonato.