Polémica en Argentina por agresión de Maxi Salas, de River Plate a un hincha de Boca

Maximiliano Salas, delantero de River Plate, pelea el balón con Lautaro Blanco, de Boca Juniors, durante el Superclásico argentino, jugado el domingo 9 de noviembre del 2025.

Maxi Salas golpeó a un hincha de Boca Juniors en la cancha del estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. El hecho ocurrió el domingo 9 de noviembre del 2025, luego de la victoria de los 'xeneizes' por 2-0 ante River Plate.

La imagen de la agresión se viralizó durante la jornada del lunes 10. En los videos se muestra a los jugadores de River Plate saliendo de la cancha, luego de la derrota ante su tradicional rival. De pronto, un seguidor de Boca aparece en escena con su celular en modo selfie, cerca de los futbolistas rivales.

Salas se percató de la presencia del aficionado y avanzó, de forma precipitada hacia él. Dio un salto y lanzó un puñetazo, mientras el hincha estaba de espaldas. Tras recibir el golpe, el agredido salió corriendo hacia el frente.

Durante la jornada del lunes 10 también se divulgó el video del hincha de Boca Juniors. En la imagen se lo mira sonriendo, mientras documenta el paso de los futbolistas de River Plate rumbo a su camerino.