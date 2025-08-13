PSG vs. Tottenham, la final de la Supercopa de Europa 2025 ¿cuándo se juega? ¿dónde ver?

Willian Pacho inicia su segunda temporada como jugador del PSG. Busca coleccionar más títulos con el cuadro parisino.

PSG vs. Tottenham, la gran final de la Supercopa Europa 2025 se juega el miércoles 13 de agosto del 2025. El partido enfrenta a los dos mejores equipos del Viejo Continente en la temporada: el ganador de la Champions League, PSG, rivaliza con el vencedor de la Europa League, en Udine-Italia.

El PSG hizo noticia en los últimos días, tras anunciar que no contará con su golero titular, Gianluigi Donnarumma, figura clave para la obtención de la Champions League, en mayo pasado. Lucas Chevalier es el nuevo golero del club.

El técnico Luis Enrique anunció, en la víspera del compromiso, que PSG ahora necesita "otro tipo de golero". En el elenco parisino también es noticia el retorno a las canchas del defensa ecuatoriano Willian Pacho.

Pacho fue expulsado en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Ocurrió el 5 de julio, cuando PSG venció al Bayern Múnich. Desde entonces, el ecuatoriano no había tenido actividad con el equipo, pues fue suspendido dos partidos.

En la jornada del miércoles 13, Pacho vuelve a formar la dupla defensiva con el capitán del equipo, Marquinhos. PSG aparece como el gran favorito para imponerse en el partido, que se iniciará a las 14:00 de Ecuador.

El partido será transmitido en Ecuador por ESPN y Disney Plus, en televisión por cable y streaming, respectivamente.