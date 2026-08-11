De la casa al banquillo principal: ¿Quién es Pablo Trobbiani, el nuevo DT de Barcelona SC?

El banquillo del 'Ídolo del Astillero' tiene un nuevo dueño. Barcelona Sporting Club oficializó este martes 11 de agosto de 2026 la llegada de Pablo Marcelo Trobbiani Carnessella como director técnico del primer equipo.

El estratega de 49 años, quien ya dirigió su primera práctica al frente del plantel, firmó un vínculo contractual que lo une a la institución torera hasta finales de diciembre de 2026, con el firme objetivo de enderezar el rumbo del equipo y pelear en la parte alta del campeonato nacional.

Trayectoria y experiencia internacional

Nacido en Elche, España, el 28 de diciembre de 1976, y con nacionalidad argentina, Trobbiani cuenta con una sólida formación bajo la licencia UEFA Pro y una preferencia táctica orientada al sistema 4-2-3-1.

Se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors y se desempeñó como volante central, vistiendo las camisetas de clubes en España (Málaga, Badajoz, Sabadell, entre otros), Italia (Castel di Sangro), Argentina y Chile (Cobreloa).

Como director técnico principal, su carrera incluye pasos por el fútbol chileno (Cobreloa), el balompié peruano (AD Tarma) y diversas instituciones del fútbol ecuatoriano como Liga de Portoviejo, CD Olmedo, Manta FC y Chacaritas FC. Además, ha estado fuertemente vinculado al desarrollo formativo en Guayaquil al mando de Toreros FC y las divisiones juveniles.

Un vínculo inquebrantable con el club

La relación de la familia Trobbiani con Barcelona SC no es nueva ni pasa desapercibida. Pablo es hijo de Marcelo Trobbiani, histórico mediocampista campeón del mundo con Argentina en México 1986 y recordado subcampeón de la Copa Libertadores de 1990 con la camiseta del 'Ídolo'.

Por su parte, Pablo Trobbiani conoce las entrañas del club a la perfección. En etapas anteriores, ejerció como asistente técnico del primer equipo bajo la tutela de entrenadores como Ismael Rescalvo y Diego López, además de colaborar de cerca con figuras institucionales como Segundo Castillo en momentos de transición.

Para esta nueva etapa, el estratega estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por: Leonardo Gioiosa (preparador físico), los asistentes técnicos ecuatorianos Luis Tolozano y José Arpi, el preparador de arqueros Juan Carlos Caballero, el analista Deivi Vásquez, junto al readaptador físico Diego Roldán y el analista Iván Espín.

Con la confirmación de Pablo Trobbiani, la directiva de Barcelona SC apuesta por un perfil que combina la experiencia internacional, el rigor táctico europeo y un profundo sentido de pertenencia institucional.