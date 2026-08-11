Policía intercepta en Bolivia un autobús con marihuana destinado al club Sao Paulo

La policía de Bolivia interceptó un autobús que transportaba decenas de ladrillos de marihuana y exhibía un gran emblema del club brasileño Sao Paulo, destinado al traslado del equipo durante su estancia en el país para disputar un partido de la Copa Sudamericana, informaron este martes 11 de agosto de 2026 las autoridades y la compañía.

El Tricolor paulista llegó al país andino para enfrentar al local Bolívar en La Paz, en un duelo por la ida de los octavos de final de la Sudamericana.

La empresa transportista descartó cualquier responsabilidad de Sao Paulo en la operación de narcotráfico frustrada por la policía el domingo.

"Aclaramos que toda la responsabilidad corresponde a los conductores bolivianos", dijo en una carta la compañía Cosmos, que Sao Paulo envió a la AFP.

"El equipo de Sao Paulo no usó ese autobús, se le asignó otro", precisó.

La intervención policial ocurrió en un puesto de control en la zona cocalera de Villa Tunari, en Cochabamba, en el centro del país.

Unos 65 paquetes rectangulares fueron incautados en el autobús "con una sustancia verduzca", que tras las pruebas químicas dieron "resultado positivo para marihuana", informó la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.

La carga era escondida en bolsas para hacer compras y los ladrillos estaban forrados en papel película. Pesaba unos 86 kilogramos, según medios locales.

El bus debía encargarse de los traslados de los jugadores del club por la ciudad de Santa Cruz, donde concentraron horas antes de viajar al altiplano.

Sao Paulo y Bolívar jugarán su duelo de vuelta en Brasil el próximo martes 18 de agosto.