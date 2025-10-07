¿Cuál es el estado de salud de Miguel Ángel Russo, el director técnico de Boca Juniors?

Miguel Ángel Russo recibe un abrazo de Juan Román Riquelme, el presidente de Boca Juniors, durante un entrenamiento del club 'xeneize'.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, está internado "con pronóstico reservado", informó el club de fútbol, en medio de rumores por su estado de salud y tras la ausencia del DT en el banco en las últimas fechas.

Russo "se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado", escribió Boca en su cuenta oficial en X. "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", añadió la institución.

Russo, de 69 años, fue sustituido en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron al equipo en la goleada 5-0 de Boca sobre Newell’s este domingo 5 de octubre del 2025, por el Torneo Clausura.

En la jornada del martes 7 de octubre, los medios argentinos reportaron que los ánimos de los futbolistas de Boca Juniors, "están por los suelos", durante el entrenamiento matutino del equipo. Hay mucha preocupación por Russo.

En sus recientes apariciones públicas, que se alternaron con internaciones hospitalarias o domiciliarias, a 'Miguelito', como conocen al entrenador, se lo vio excesivamente delgado, caminando con dificultad y con voz débil. Él sufre un cáncer de próstata desde el 2017.

Clubes como Universidad de Chile, donde Russo dirigió en 1996, o el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, expresaron su solidaridad con Russo y con Boca Juniors y un pronto deseo de recuperación.