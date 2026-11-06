La Selección de Colombia jugará amistosos contra Chile sin su estrella Luis Díaz

Un entrenamiento de la Selección de Colombia para un amistoso

La selección de Colombia afrontará los últimos amistosos del año ante Chile sin su principal figura, Luis Díaz, quien quedó fuera de la convocatoria divulgada este viernes por la Federación Colombiana de Fútbol debido a una lesión.

El entrenador argentino Néstor Lorenzo decidió prescindir del extremo luego de la lesión muscular que sufrió en el empate 2-2 del Bayern de Múnich ante Arsenal en la Liga de Campeones de Europa el 21 de octubre.

La decisión deja a la tricolor sin uno de sus principales referentes para los dos amistosos contra Chile.

Los cafeteros recibirán a la Roja el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y cuatro días después visitarán el Estadio Nacional de Santiago.

Díaz, de 29 años, no defiende a su país desde el Mundial de Norteamérica. No estuvo en la pasada fecha FIFA, entre septiembre y octubre, debido a que Lorenzo y el Bayern acordaron que tuviera descanso.

Entonces, Colombia empató con México (1-1), perdió con Paraguay (1-0) y venció a Perú 2-0).

Nuevas caras

Su ausencia abre espacio a caras nuevas en la selección, que recientemente encajó los retiros internacionales del excapitán James Rodríguez y del creativo Juan Fernando Quintero, dos de los jugadores más influyentes de la era reciente.

Además de Díaz, tampoco aparece el arquero Álvaro Montero, habitual integrante del equipo nacional y probablemente ausente por sus compromisos con Boca Juniors en los torneos de Argentina.

En la portería hay cambios notorios. Regresan el experimentado Camilo Vargas, titular en el camino hacia el Mundial 2026, y Devis Vásquez, quien no era llamado desde 2023.

En busca de recambio, Lorenzo citó por primera vez al defensor Juan Arizala, del Udinese italiano, al extremo Camilo Mena, del Korona Kielce polaco, y al delantero Daniel Mosquera, del Hellas Verona italiano.

La base del equipo se mantiene con futbolistas consolidados como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Arias y Jhon Lucumí.

La lista de los 26 convocados:

Porteros: Aldair Quintana (Independiente del Valle, ECU), Camilo Vargas (Atlas, MEX) y Devis Vásquez (AS Roma, ITA).

Defensores: Juan Arizala (Udinese, ITA), Daniel Muñoz (Nottingham Forest, ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps, CAN), Jhon Lucumí (Juventus, ITA), Juan Cabal (Juventus, ITA), Kevin Andrade (Zenit, RUS) y Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

Mediocampistas: Gustavo Puerta (Olympiacos, GRE), Jhon Solís (Birmingham City, ENG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Nelson Deossa (Betis, ESP), Matías Orozco (Castellón, ESP), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Daniel Arcila (León, MEX), Jhon Arias (Palmeiras, BRA) y Yáser Asprilla (Girona, ESP).

Delanteros: Luis Suárez (Sporting, POR), Daniel Mosquera (Hellas Verona, ITA), Jáminton Campaz (Rosario Central, ARG), Óscar Perea (América, MEX), Camilo Durán (Celtic, SCO) y Camilo Mena (Korona Kielce, POL).