Marcelo Gallardo anunciará los convocados de la Tri el domingo 8 de noviembre para amistosos

Marcelo Gallardo, el DT de Ecuador, y su planificación con la Tri.

La cuenta regresiva ha llegado a su etapa final para la Selección de Ecuador. Este domingo 8 de noviembre, el director técnico Marcelo Gallardo dará a conocer de manera oficial la lista de jugadores convocados para encarar la doble fecha de partidos amistosos programada en el calendario internacional.

La expectativa en el entorno tricolor es máxima, ya que el estratega argentino detallará los nombres que conformarán el plantel para los exigentes compromisos de preparación de este tramo final de temporada.

El anuncio genera especial atención en el ámbito local e internacional debido al seguimiento constante sobre la base de futbolistas que militan en el exterior y las posibles sorpresas provenientes de la LigaPro.

Gallardo ha estado afinando los detalles de la planificación junto a su cuerpo técnico, evaluando el rendimiento reciente de los habituales referentes y siguiendo de cerca la evolución física y futbolística de los jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el proceso.

Los partidos de preparación de noviembre representan una oportunidad clave para consolidar la idea táctica del cuerpo técnico y otorgar minutos de rodaje a elementos que buscan afianzarse dentro del esquema de la Tri.

La gestión del grupo y la integración de variantes ofensivas y defensivas serán aspectos fundamentales que el estratega buscará plasmar en esta nueva convocatoria oficial que se revelará este fin de semana.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se han ultimado los detalles logísticos para la concentración del equipo, que comenzará a recibir a los primeros futbolistas convocados apenas horas después del anuncio oficial.

Los entrenamientos en la Casa de la Selección servirán para asimilar los conceptos tácticos antes de encarar los duelos en territorio nacional, donde el combinado patrio buscará mantener solidez y funcionamiento colectivo.

La afición ecuatoriana sigue de cerca cada movimiento en la antesala de esta convocatoria, conscientes de la importancia de mantener un nivel competitivo óptimo de cara a los retos oficiales del próximo año.

El trabajo de seguimiento implementado por el comando técnico busca optimizar el rendimiento colectivo y ampliar el universo de jugadores seleccionables para las distintas competiciones que afrontará el combinado nacional.

Todas las reacciones, el análisis detallado de la nómina y las impresiones tras el pronunciamiento oficial de Marcelo Gallardo se darán a conocer este domingo 8 de noviembre.

Con el listado definitivo sobre la mesa, la selección nacional enfocará toda su concentración en los trabajos preparatorios para llegar en óptimas condiciones a los encuentros amistosos del mes.