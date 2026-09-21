¡Oro para Ecuador! Así fue la victoria de Lucía 'La Tigra' Yépez en los Juegos Suramericanos 2026

Lucía 'La Tigra' Yépez ganó medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¡Otra medalla de oro para Ecuador! Lucía 'La Tigra' Yépez se coronó campeona en los 53 kg de lucha estilo libre femenino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Menos de 20 segundo fueron suficientes para que la deportista ecuatoriana derrotara por superioridad técnica 10-0 a la venezolana Alexa Álvarez en la final, disputada la noche del domingo 20 de septiembre de 2026.

Esta victoria le permitió a 'La Trigra' subir al podio y colgarse la medalla de oro.

"Sé que Ecuador está brillando y eso es algo que me emociona mucho. La bandera siempre estará en lo más alto", dijo Lucía tras la competencia.

Jacqueline Mollocana también sumó una medalla de oro para Ecuador tras ganar en los 50 kg de lucha estilo libre femenino.

Otras deportistas que subieron al podio durante la jornada del domingo fueron: ; y

María José Cucalón, medalla de plata en Sunfish femenino

Luisa Valverde, medalla de plata en lucha libre femenino

Yautung Cueva, medalla de plata en 10 metros pistola de aire masculino

Marina Pérez, medalla de oro en 25 metros pistola femenino

Diana Durango, medalla de plata en 25 metros pistola femenino

Medallero olímpico

Culminada la jornada del domingo, Ecuador se ubica séptimo en el medallero olímpico de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El país suma: 11 medallas de oro, 16 de plata y 14 de bronce.