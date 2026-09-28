El uruguayo De Arrascaeta sufre fractura de la muñeca izquierda, según el Flamengo

El centrocampista uruguayo del Flamengo, Giorgian de Arrascaeta (n.º 10), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El mediocampista Giorgian de Arrascaeta se fracturó la muñeca izquierda durante el amistoso ganado 4-1 este lunes por Uruguay ante Corea del Sur y deberá ser operado, informó el club del futbolista charrúa, el Flamengo brasileño.

La lesión llega cuando el equipo de Rio de Janeiro está en la recta final de su carrera por títulos esta temporada, en la que busca revalidar las coronas en el Brasileirão y la Copa Libertadores.

De Arrascaeta, que marcó uno de los goles celestes, tuvo que dejar la cancha en el minuto 77 del partido disputado en Seúl.

"Se confirmó" en exámenes médicos llevados a cabo en la ciudad surcoreana "una fractura" que "requiere cirugía", informó el Fla en una nota oficial.

"El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes del procedimiento y continuará con su recuperación", agregó el texto.

Por la lesión, el mediocampista uruguayo se perderá el cierre de la gira asiática de la Celeste, que culminará el martes de la próxima semana con un amistoso ante India en Calcuta.

Con diez jornadas por delante, el Mengão lidera la liga brasileña con tres puntos de ventaja sobre su perseguidor inmediato, el Palmeiras.

Está a la vez en las semifinales de la Libertadores, en las que enfrentará el 15 y el 22 de octubre al argentino Estudiantes de La Plata.

En la otra llave de semis chocan Palmeiras y Fluminense.

De Arrascaeta es clave para el técnico del Mengão, el portugués Leonardo Jardim.

En 2026, el 10 suma tres goles y cuatro asistencias en 21 partidos jugados en la liga brasileña, además de cuatro tantos en la Libertadores.