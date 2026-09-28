Isaac Álvarez es reelegido como presidente de Liga de Quito hasta 2031: el plan de la directiva alba

El presidente de Liga de Quito, Isaac Alvarez, estará al frente de LDU hasta el 2031

Isaac Álvarez Granda continuará al frente de Liga Deportiva Universitaria de Quito para el período 2027-2031, tras ser reelecto en la Asamblea de Elecciones. El proceso institucional ratificó el respaldo de los socios al proyecto administrativo que ha conducido los destinos del conjunto azucena durante los últimos años.

La jornada electoral fue supervisada por la Comisión Electoral de la institución, la Lista 1 encabezada por Álvarez acumuló un apoyo contundente de los socios. Con 247 votos a favor sobre un universo de 264 sufragantes, la propuesta oficialista se consolidó sin oposición al no haberse registrado listas contendientes, reflejando un amplio consenso interno sobre el rumbo para los próximos cinco años.

Este nuevo mandato se apoya en los logros cosechados desde que Álvarez asumió la presidencia a finales de 2022. Bajo su gestión previa, la entidad alba sumó a sus vitrinas la Copa Sudamericana 2023 y el campeonato nacional de la LigaPro 2023, además de concretar participaciones destacadas en el concierto internacional que devolvieron a Liga a los primeros planos de competencia continental en los torneos organizados por la Conmebol.

El eje central del plan de trabajo para el período 2027-2031 apunta hacia la sostenibilidad económica y el saneamiento definitivo de las arcas institucionales.

La directiva ha priorizado la estructuración de un presupuesto equilibrado que permita reducir de forma paulatina los pasivos existentes, optimizando la captación de recursos por patrocinio, taquilla y transferencia de futbolistas sin comprometer la liquidez del equipo.

En el plano estrictamente deportivo, el proyecto proyecta sostener la competitividad del primer equipo en la Serie A de Ecuador y asegurar presencia permanente en las fases decisivas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Asimismo, entre los objetivos de mediano plazo trazados por el directorio ratificado destaca la aspiración de ubicar nuevamente a la divisa universitaria en un Mundial de Clubes mediante el fortalecimiento de la plantilla profesional.

Finalmente, el período de gestión que se extenderá hasta 2031 contempla una apuesta firme por la consolidación del patrimonio asociativo y el desarrollo integral de las divisiones formativas.

La dirigencia buscará potenciar la infraestructura del club y la cantera de talentos, asegurando un modelo de gestión que blinde la identidad de Liga Deportiva Universitaria frente a los desafíos que exige el fútbol moderno.