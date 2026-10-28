Vicepresidente de la Federación Japonesa renuncia tras apoyo de Asia a Infantino

El vicepresidente de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), Takeshi Okada, anunció este miércoles 28 de octubre de 2026 su dimisión, provocada por las recientes tomas de posición de la Confederación Asiática (AFC) hacia la FIFA.

El viernes la AFC mostró su apoyo a la candidatura del presidente actual de la instancia, Gianni Infantino, que se presenta en marzo de 2027 a su propia reelección.

Durante una reunión en Tokio, el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ebrahim al Jalifa, expresó el "compromiso total" con el italo-suizo-libanés, que estaba presente.

Una posición que contrasta con la adoptada semanas antes por la AFC, que se había unido a la UEFA (Europa) y la Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe) para criticar el proyecto de Infantino de abrir competiciones de la FIFA, como el Mundial de Fútbol, a inversores privados a través de una empresa creada a tal efecto.

Exseleccionador de Japón durante los Mundiales 1998 y 2010, Okada explicó que esas controversias eran incompatibles con sus convicciones personales.

"A lo largo de toda mi carrera he dado una gran importancia al valor social del deporte, convencido de que debe ser practicado con integridad", declaró, antes de agregar que no podía aceptar la distancia entre sus principios y la toma de posición reciente de su región.

El dirigente japonés precisó que había reflexionado profundamente su decisión y que era iniciativa suya, aunque no señaló directamente al apoyo de la AFC hacia Infantino como la causa directa de su dimisión.

Sí que reconocerá entender las razones prácticas que han llevado al fútbol japonés a alinear su posición con la de la AFC, teniendo en cuenta sus relaciones y las consecuencias posibles para el fútbol nipón.

A la cabeza de la FIFA desde 2016, Infantino presentó sus disculpas tras el fracaso de su plan comercial. En marzo de 2027 buscará ser reelegido para un cuarto mandato, sin que por el momento se hayan anunciado más candidatos.