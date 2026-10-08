El fútbol africano reitera su apoyo a Gianni Infantino al frente de FIFA

En la imagen aparecen el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la izquierda, y el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, a la derecha.

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) Patrice Motsepe reiteró el jueves su apoyo al patrón de la FIFA Gianni Infantino, candidato a su propia sucesión, pero cuestionado desde su plan abortado de crear una sociedad comercial abierta a inversores externos.

A las riendas de la FIFA desde 2016, Infantino ha recibido numerosas críticas desde el anuncio del proyecto ya abortado de crear una sociedad comercial abierta a inversores externos que gestionara los ingresos de eventos, especialmente el Mundial.

"Hace algunos meses tomamos la resolución unánime de apoyar a Gianni Infantino y afirmar que le defenderemos durante la próxima elección", declaró Patrice Motsepe durante un discurso pronunciado en Cabo Verde, durante una reunión estratégica de la CAF en la que el patrón de la FIFA estuvo presente.

📢LA CAF APOYARÁ A INFANTINO‼️ 👉En la Reunión celebrada en Cabo Verde🇨🇻con las 54 Federaciones Africanas Patrice Motsepe, Presidente de la CAF ha Confirmado que la CAF junto con las 54 federaciones Africanas respaldarán a Infantino a la presidencia de la FIFA en 2027 https://t.co/SoM88PRSio — BILLETE AL MUNDIAL (@BilleteAl25376) October 8, 2026

"Si hay alguna acusación contra Gianni Infantino, contra mí o contra cualquier otro presidente, acudan a la comisión de ética de la FIFA y sigan los procesos. Hay elecciones en poco tiempo, dejen que la gente hable y que la gente decida", lanzó el presidente de la CAF.

Luego de haber retirado el proyecto, la CAF reafirmó a principios de agosto su apoyo "por unanimidad" a Infantino, antes de las elecciones de la institución mundial previstas el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Pese al apoyo de la CAF, Infantino tiene en contra a las confederaciones europea (UEFA), norteamericana (Concacaf) y Asiática (AFC), aunque por el momento no se ha designado un candidato que lidere esa oposición.

La fecha límite para presentar las candidaturas a esas elecciones es el 18 de noviembre.