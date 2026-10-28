Precio de las entradas para la final de la Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors

Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Atlético Mineiro y Boca Juniors, del ecuatoriano Enner Valencia, se enfrentarán el próximo sábado 21 de noviembre en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Este miércoles 28 de octubre la Conmebol anunció el inicio de la venta de entradas para este encuentro que se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia.

El organismo sudamericano precisó que las entradas podrán adquirirse desde este miércoles a partir de las 12:00 (hora de Ecuador)

La venta de boletos se realizará en tres etapas.

Etapa 1: Venta exclusiva y limitada para público colombiano residente en Colombia.

Cada comprador de nacionalidad colombiana podrá adquirir hasta cuatro entradas de Categoría 2, que podrán ser nominadas y transferidas por única vez, exclusivamente a personas con documento de identidad colombiano.

Etapa 2: Venta al público general (Categoría 1 y 2), comenzará el viernes 30 de octubre a las 12:00 (hora de Ecuador).

Etapa 3: Venta a Clubes finalistas (Categoría 3) Esta opción será coordinada exclusivamente entre la Conmebol y los clubes finalistas.

"La fecha de inicio de esta etapa será comunicada próximamente a través de los canales oficiales", precisó el organismo.

Precio de las entradas:

Categoría 1: 250 dólares (783 327 pesos colombianos)

250 dólares (783 327 pesos colombianos) Categoría 2: 180 dólares (563 995 pesos colombianos)

180 dólares (563 995 pesos colombianos) Categoría 3: 90 dólares (281 998 pesos colombianos) Venta exclusiva para clubes finalistas.

La compra de entradas se realizará exclusivamente a través de la siguiente plataforma: https://sudamericana.eleventickets.com/