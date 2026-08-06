Vinícius renueva con el Real Madrid hasta 2032

El Real Madrid puso fin al culebrón de la posible salida del delantero brasileño Vinícius con el anuncio este jueves de su renovación hasta 2032.

Vinícius, que llegó al gigante blanco con 18 años en 2018, ha jugado 375 partidos, con 128 goles y 14 títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones de Europa.

"Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024)", subrayó el gigante blanco en su comunicado sobre un jugador que terminaba su contrato en 2027.

En las últimas semanas el Arsenal había mostrado gran interés por firmar al internacional brasileño, que finalmente se quedará en la capital española.

La renovación de Vinícius, de 26 años, llega cuatro horas después del anuncio del fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, convertido en el jugador más caro en la historia del Merengue, que pagó, según medios de prensa, unos 160 millones de dólares por su traspaso procedente del Leipzig.

Diomandé llega para ser titular en el costado derecho del ataque junto a las estrellas Kylian Mbappé y Vinícius y bajo las órdenes del portugués José Mourinho, de regreso a Madrid trece años después de su primer paso por el banquillo merengue.