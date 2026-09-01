'Había un sueño por encima': El doloroso sacrificio de Joel Ordóñez por jugar el Mundial con La Tri

El sueño de representar a Ecuador en el Mundial 2026 fue más fuerte que el dolor físico que en ese momento atravesaba Joel Ordóñez. A través de una carta publicada este martes 1 de septiembre, el jugador ecuatoriano decidió contar cómo ocurrió su lesión.

En su cuenta de Instagram, Ordóñez despejó los rumores sobre su estado de salud. "Sentí que lo mejor era contar yo mismo lo que pasó".

Su pesadilla comenzó el 17 de mayo. Fue en un partido decisivo en Bélgica, entre el Club Brugge y el Union Saint-Gilloise, donde el ecuatoriano recibió un fuerte pisotón en el pie. Pese a la molestia, el deseo de coronarse campeón con su club lo impulsó a aguantar y seguir compitiendo.

Para el jugador, disputar un Mundial con Ecuador "siempre fue uno de los sueños más grandes de mi vida", un anhelo tan profundo que lo llevó a convivir con un dolor que, silenciosamente, iba en aumento.

Al límite de las fuerzas por la camiseta

Ordóñez relata cómo el sufrimiento se agudizó durante la fase de grupos del Mundial. Tras el debut ante Costa de Marfil, la situación empeoró drásticamente. Para el segundo encuentro frente a Alemania, el dolor era tan insoportable que tuvo que recurrir a medicación para poder saltar al campo, terminando aquel duelo con serias dificultades hasta para caminar.

Pero faltaba el partido clave por la clasificación ante México. "Yo solo pensaba en poder estar en la cancha, ayudar a Ecuador e intentar clasificarnos", confiesa en su carta.

Nuevamente, los analgésicos fueron su único recurso. No obstante, durante el entretiempo de ese partido decisivo, su pie ya no respondió, impidiéndole incluso acentarlo en el piso.

Tras los estudios correspondientes, se reveló que aquel golpe inicial de mayo había causado una fisura en el hueso navicular del pie. Al someter su cuerpo a la máxima exigencia durante las semanas mundialistas, la lesión se agravó hasta convertirse en una fractura completa.

"Pasé prácticamente todas mis vacaciones con una bota y muletas", confesó Ordóñez. Sin embargo, su cuerpo necesita más tiempo por lo que le tomará varios meses de trabajo volver completamente a las canchas.

El joven tricolor eeconoce que, viéndolo en retrospectiva, quizás debió manejar la situación de otra forma. "En ese momento había un sueño por encima de todo: jugar un Mundial por mi país".

Joel ahora se enfoca en su rehabilitación, prometiendo trabajar muchísimo para volver más fuerte y disfrutar de nuevo dentro de una cancha.