Chelsea perdió ante Fulham con Moisés Caicedo en cancha y agrava su crisis de resultados

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo en el partido del Chelsea este miércoles 7 de enero del 2025.

El Fulham agravó la crisis del Chelsea que dio un nuevo paso hacia atrás en sus aspiraciones de volver a disputar la próxima temporada la Liga de Campeones, tras caer este miércoles por 2-1 en su visita al campo del Fulhan bajo la atenta mirada desde la grada del que ya es su nuevo entrenador Liam Rosenior.

Mucho trabajo le espera al preparador inglés, que dirigirá este jueves su primer entrenamiento al frente del conjunto 'blue', que no encontró el antídoto a la voracidad tanto del mexicano Raúl Jiménez, que abrió la victoria local con un sensacional testarazo, ni del galés Harry Wilson, que firmó el definitivo 2-1 a falta de nueve minutos para la conclusión.

Una derrota que el Chelsea pareció en disposición de evitar con la agresiva presión que ejerció en un arranque de partido en el que los jugadores parecieron dispuestos a ganarse a base de trabajo y más trabajo la confianza de su nuevo preparador.

Pero si Rosenior, que llega a Londres procedente del Estrasburgo francés, no parece que vaya a tener problemas para convencer a sus nuevos pupilos de la necesidad de presionar la salida del balón del rival, más dificultades tendrá para dotar de clarividencia al juego ofensivo de su equipo.

Tal y como quedó claro ante el Fulham, en un choque en el que los de Stamford Bridge, al menos en la primera mitad, sólo fueron capaces de generar peligro a balón parado.

Ventajas de contar con una derecha privilegiada como la del argentino Enzo Fernández, que rozó hasta en dos ocasiones el gol directo con dos sensacionales saques de esquina.

Si a los nueve minutos el "Músico" buscó con malicia el primer palo donde sólo una milagrosa intervención del guardameta local, el alemán Bernd Leno, evitó el gol, diez minutos más tarde Enzo Fernández buscó el segundo poste.

Una zona donde aguardaba el centrocampista brasileño Andrey Santos que envió el balón con el hombro al larguero cuando todo hacía presagiar el primer tanto visitante.

Pero cuando todo parecía más favorable para el Chelsea llegó la expulsión del español Marc Cucurella, que vio la tarjeta roja directa a los veintidós minutos al verse obligado a agarrar al atacante local Harry Wilson cuando el gales se encaminaba al interior del área tras ganarle la partida en un balón en largo.

Inferioridad numérica que diluyó por completo al equipo 'blue' que se salvó de marcharse al descanso con desventaja en el marcador, tras anular el colegiado a instancias del VAR un gol de Wilson por un fuera de juego milimétrico del mexicano Raúl Jiménez en el inicio de la jugada.

Un error del que se resarció, y de que manera, el internacional mexicano a los diez minutos de la segunda mitad, tras cabecear a las redes (1-0) un centro del centrocampista noruego Sander Berge.

Jiménez, que sumó su quinto tanto de la temporada, demostró no sólo que es un magnifico rematador de cabeza con un impresionante testarazo picado ante el que nada pudo hacer el cancerbero español Robert Sánchez, sino su inteligencia para ganar la partida al central Trevoh Chalobah.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado a un nuevo tropiezo del Chelsea, que tan sólo ha sido capaz de ganar de sus últimos ocho partidos en el campeonato inglés, llegó la reacción de los 'blues'.

Bastó con que un hasta entonces desaparecido Cole Palmer mostrase una mínima parte del intenso talento que atesora con un magnifico pase en profundidad a Liam Delap, que el atacante inglés no supo aprovechar, para cambiar la dinámica del partido.

Un giro de guión que se consumó a los setenta y dos minutos cuando Delap igualó la contienda (1-1) para el Chelsea al rematar a la redes un balón rechazado por el postre tras un saque de esquina botado por el portugués Pedro Neto.

Pero las posibilidades de remontada visitante se acabaron con la salida del terreno de juego de Cole Palmer, un cambio que el Fulham entendió como la señal para volverse a hacer el dueño del balón y del marcador, que el galés Harry Wilson decantó definitivamente del lado de los 'cottagers' tras establecer el 2-1 a falta de nueve minutos para la conclusión.