Aún quedan entradas disponibles en tres localidades para el partido de 'La Tri'
A pocas horas del encuentro, todavía quedan boletos disponibles en tres localidades para apoyar a la selección
Estadio Olímpio Atahualpa en un partido de la Selección Ecuatoriana de Fútbol
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Actualizado:
13 nov 2026 - 16:06
La selección de Ecuador enfrentará la noche de este viernes 13 de noviembre a la selección de Costa Rica en el mítico Estadio Olímpico Atahualpa a las 19:00.
El ambiente en el recinto deportivo genera expectativa, de a poco los hinchas llegan para alentar a la selección, las puertas del estadio se abrirán a las 16:00.
Reportes del medios digitales deportivos señalan que al momento entre entradas vendidas y cortesías entregadas, ya están asegurados 19 000 aficionados que se congregaran en el coloso del Batán.
Según la página FanFEF, portal autorizado para la venta de boletos para este cotejo, aún existe disponibilidad en las localidades:
- General Norte Oriental – USD 15
- General Sur – USD 15
- Preferencia – USD 25
Además, por parte de auspiciantes de la selección, brindan descuentos para adquirir las últimas entradas.
Operativos de seguridad y cierres viales
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará varios operativos viales por el partido amistoso de la selección.
En los alrededores del coloso de El Batán trabajaran 54 funcionarios para gestionar la movilidad y garantizar la seguridad vial.
Estos son los cierres viales que se ejecutan desde las 06:00 de este viernes 13 de noviembre:
- Av. Eloy Alfaro y calle Correa
- Calles Manuel María Sánchez y Quinteros
- Calles Manuel María Sánchez y Juan Ramírez
- Av. 6 de Diciembre y calle Manuel María Sánchez
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