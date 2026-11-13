Aún quedan entradas disponibles en tres localidades para el partido de 'La Tri'

Estadio Olímpio Atahualpa en un partido de la Selección Ecuatoriana de Fútbol

La selección de Ecuador enfrentará la noche de este viernes 13 de noviembre a la selección de Costa Rica en el mítico Estadio Olímpico Atahualpa a las 19:00.

El ambiente en el recinto deportivo genera expectativa, de a poco los hinchas llegan para alentar a la selección, las puertas del estadio se abrirán a las 16:00.

Reportes del medios digitales deportivos señalan que al momento entre entradas vendidas y cortesías entregadas, ya están asegurados 19 000 aficionados que se congregaran en el coloso del Batán.

Según la página FanFEF, portal autorizado para la venta de boletos para este cotejo, aún existe disponibilidad en las localidades:

General Norte Oriental – USD 15

General Sur – USD 15

Preferencia – USD 25

Localidades disponibles para el partido amistoso de la selección de Ecuador Captura de pantalla

Además, por parte de auspiciantes de la selección, brindan descuentos para adquirir las últimas entradas.

Operativos de seguridad y cierres viales

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutará varios operativos viales por el partido amistoso de la selección.

En los alrededores del coloso de El Batán trabajaran 54 funcionarios para gestionar la movilidad y garantizar la seguridad vial.

Estos son los cierres viales que se ejecutan desde las 06:00 de este viernes 13 de noviembre: