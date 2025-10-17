Ecuador vs EE.UU. se miden en el Mundial Sub 17; Teleamazonas transmite el partido, el sábado 18
La Tricolor juvenil, dirigida por Víctor Idrovo, debuta en el torneo ante el poderoso equipo norteamericano. El partido se mirará por esta señal.
Ecuador debuta en el Mundial Sub 17 ante Estados Unidos.
DanielaOjeda/ La Tri
Compartir
Actualizada:
17 oct 2025 - 12:09
El Mundial Sub 17 se juega en la cancha de Teleamazonas. El sábado 18 de octubre del 2025, a las 14:00, Ecuador se enfrenta con Estados Unidos, en el torneo juvenil. Usted puede disfrutar las incidencias de este juego a través de esta señal.
La Selección está en el grupo C del torneo, con Estados Unidos, Noruega y China. Idrovo, en declaraciones divulgadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se mostró confiado de las posibilidades competitivas de su equipo.
El técnico calificó a sus jugadoras como "habilidosas y aguerridas". De acuerdo con el DT, el equipo dará mucha pelea a sus rivales durante la disputa de la llave de grupos del certamen juvenil.
La Selección Sub 17 volverá a jugar el martes 21 de octubre. El equipo se medirá con Noruega, a las 14:00. Terminará su participación, en la primera fase del certamen, enfrentándose a China, el viernes 24, a las 08:00.
El directivo de la Ecuafútbol, Rodrigo Espinosa, acompaña a la delegación en Marruecos. Hay optimismo respecto a la participación del combinado juvenil.
Compartir