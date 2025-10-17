Ecuador vs EE.UU. se miden en el Mundial Sub 17; Teleamazonas transmite el partido, el sábado 18

El Mundial Sub 17 se juega en la cancha de Teleamazonas. El sábado 18 de octubre del 2025, a las 14:00, Ecuador se enfrenta con Estados Unidos, en el torneo juvenil. Usted puede disfrutar las incidencias de este juego a través de esta señal.

La Selección está en el grupo C del torneo, con Estados Unidos, Noruega y China. Idrovo, en declaraciones divulgadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se mostró confiado de las posibilidades competitivas de su equipo.

El técnico calificó a sus jugadoras como "habilidosas y aguerridas". De acuerdo con el DT, el equipo dará mucha pelea a sus rivales durante la disputa de la llave de grupos del certamen juvenil.

La Selección Sub 17 volverá a jugar el martes 21 de octubre. El equipo se medirá con Noruega, a las 14:00. Terminará su participación, en la primera fase del certamen, enfrentándose a China, el viernes 24, a las 08:00.

El directivo de la Ecuafútbol, Rodrigo Espinosa, acompaña a la delegación en Marruecos. Hay optimismo respecto a la participación del combinado juvenil.