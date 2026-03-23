El juvenil Elías Legendre se concentra con La Tri en reemplazo de Leonardo Campana

Elías Legendre es un delantero ecuatoriano de 17 años que juega en Francia.

El juvenil Elías Legendre llegó a Madrid para concentrarse con la Selección de Ecuador para disputar los partidos amistosos pactados con Marruecos y Países Bajos.

Legendre, de 17 años, llegó este lunes 23 de marzo de 2026 a España, donde se disputará el encuentro amistoso con Marruecos.

"Estoy muy feliz, por mi familia y por mí. Esperamos que tengamos buenos resultados", dijo Legendre al Canal del Fútbol a su llegada.

El tricolor se suma a la Selección ecuatoriana en reemplazo de Leonardo Campana, quien sufrió una lesión isquiotibial en un partido con su club New England Revolution.

Legendre viajó desde Francia, donde vive desde su infancia. En marzo de 2025 debutó con La Tri Sub 17, donde marcó un gol en el partido inaugural contra Uruguay.

El juvenil representó a la selección francesa en las categorías Sub 16 y Sub 17. En sus juegos tiene una marca de dos goles.