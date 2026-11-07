El Atahualpa se pone a punto para el retorno de la Selección de Ecuador ante Costa Rica

El estadio Olímpico Atahualpa se alista para vivir una jornada emotiva y futbolística en la capital ecuatoriana. El mítico escenario de El Batán volverá a abrir sus puertas para recibir a la Selección de Ecuador luego de 9 años en el amistoso frente a Costa Rica, marcado para el viernes 13 de noviembre,a las 19:00.

Este encuentro representa no solo una prueba de nivel en el calendario internacional de la Fecha FIFA, sino también el ansiado reencuentro del combinado patrio con la cancha que albergó sus gestas más memorables en la historia de los clasificatorios mundiales. Y este partido será transmitido por Teleamazonas.

Para garantizar que el reducto capitalino esté a la altura de las exigencias internacionales, la administración del estadio junto con la Concentración Deportiva de Pichincha han acelerado una serie de intervenciones urgentes. Hay un trabajo se han enfocado de manera prioritaria en la puesta a punto del terreno de juego.

Las labores sobre el césped comprenden procesos intensivos buscando que el rodaje y el pique de la pelota respondan sin contratiempos durante los 90 minutos.

De forma complementaria, las obras de remodelación y adecuación no se han limitado únicamente al rectángulo verde.

En la infraestructura del recinto deportivo se han ejecutado trabajos de remozamiento en las zonas de acceso, pintura en pasillos internos y mejoras puntuales en la fachada principal.

Asimismo, se han adecuado las áreas de camerinos, los túneles de salida a la cancha y las salas acondicionadas para el trabajo de la prensa deportiva nacional e internacional que cubrirá el evento en El Batán.

La seguridad y la logística del espectáculo también forman parte del plan operativo desplegado para este choque de Fecha FIFA. Se han revisado y reforzado las luminarias de las torres del escenario para cumplir con los estándares técnicos requeridos en transmisiones televisivas nocturnas.

A la par, las autoridades competentes han articulado operativos de control de accesos, cerramientos perimetrales y monitoreo en los sectores de graderías para garantizar el orden antes, durante y después del compromiso frente al conjunto costarricense.

En el aspecto estrictamente deportivo, el partido genera una expectativa especial al tratarse de un nuevo examen estratégico para el ciclo del director técnico Marcelo Gallardo al frente de la Tricolor.

El estratega busca afianzar la idea táctica del equipo, evaluar alternativas individuales y consolidar el funcionamiento colectivo ante un rival competitivo como Costa Rica.

Jugar en la altitud de Quito y con el respaldo directo del público capitalino constituye un factor clave para medir la respuesta del plantel en condiciones de alta exigencia.

El regreso de la Selección de Ecuador al Estadio Olímpico Atahualpa renueva el idilio entre la hinchada y uno de los templos más emblemáticos del deporte nacional.

Mientras concluyen los últimos detalles de montaje y fiscalización en las instalaciones, la afición aguarda con entusiasmo la noche del viernes 13 de noviembre, fecha en la que las luces del Atahualpa volverán a encenderse para empujar a la Tricolor en una nueva cita internacional.