¿Cuándo debuta Ecuador en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

La espera terminó para la Selección ecuatoriana Sub-17. Este jueves 19 de noviembre de 2026 comenzará el Mundial de la categoría en Qatar, donde la Tricolor buscará protagonismo y superar sus mejores participaciones históricas en el certamen.

La competición se extenderá hasta el 13 de diciembre y contará con la participación de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Será la segunda edición consecutiva que se dispute con este formato ampliado, que permite a más países competir en el máximo escenario juvenil del fútbol.

Ecuador integrará el Grupo B junto a Corea del Sur, Uganda y Nueva Caledonia. Su primer desafío será precisamente frente a la selección oceánica, en un encuentro que marcará el inicio de su camino mundialista.

El partido está programado para las 08:00 (hora de Ecuador) y se disputará en el complejo Aspire Zone, en Doha. La Mini Tri estará dirigida por Gonzalo Ferrea, quien buscará conducir a esta generación de futbolistas hacia una destacada participación internacional.

El encuentro será transmitido por Teleamazonas, en señal abierta para todo el Ecuador.

Después de su estreno, Ecuador enfrentará a Uganda el domingo 22 de noviembre, a las 08:00, y cerrará la fase de grupos ante Corea del Sur el miércoles 25 de noviembre, a las 07:30.

La Tricolor intentará superar su mejor registro histórico en este campeonato: los cuartos de final alcanzados en las ediciones de 1995 y 2015. El objetivo será avanzar a las instancias decisivas y dejar su huella en una nueva Copa del Mundo juvenil.

Nueva Caledonia vs. Ecuador

Debut mundialista