Medallero tricolor: Revisa las preseas que Ecuador suma en los Suramericanos 2026

Deportistas y autoridades del COE en un evento previo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El Team Ecuador sigue dejando huella en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este torneo internacional se disputa entre el 12 y el 26 de septiembre en territorio argentino.

El evento multideportivo reúne a más de 4 000 atletas de 15 países, quienes compiten en 43 deportes y 60 disciplinas distribuidas en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Con un ritmo constante en la suma de preseas, los deportistas ecuatorianos consolidan una destacada actuación frente a las principales potencias del deporte regional.

Con corte al medio día, la delegación nacional se ubica en el séptimo lugar del medallero, tras acumular un total de 60 medallas: 14 de oro, 20 de plata y 26 de bronce.

El rendimiento de los atletas tricolores en disciplinas como atletismo, pesas, ciclismo y deportes de combate es fundamental para mantener al país en la parte alta de la tabla de posiciones.

Las jornadas finales definirán la posición definitiva de Ecuador en el certamen, en una edición caracterizada por un alto nivel de exigencia competitiva y el protagonismo de la juventud deportiva suramericana.

Medallas de oro

Julio Mendoza, María José Granja, Franziska Klinkicht y Carolina Espinoza - Ecuestre (Adiestramiento por equipos mixto) (Primera medalla de oro para la delegación)

- Ecuestre (Adiestramiento por equipos mixto) (Primera medalla de oro para la delegación) Santiago Chóez - Judo

- Judo Mell Mina - Taekwondo

- Taekwondo Valery Toledo - Karate

- Karate Lucía Yépez - Lucha femenina

- Lucha femenina Jacqueline Mollocana - Lucha femenina

- Lucha femenina Vanesa Gala - Lucha femenina

- Lucha femenina César De Cesare - Piragüismo / Canotaje

- Piragüismo / Canotaje Gabriela Vargas - Patinaje de Velocidad

- Patinaje de Velocidad Angie Palacios - Levantamiento de Pesas

- Levantamiento de Pesas Neisi Dajomes - Levantamiento de Pesas

- Levantamiento de Pesas Kelvin Morales - Levantamiento de Pesas

- Levantamiento de Pesas Miryam Núñez - Ciclismo

- Ciclismo Mary Granja - Atletismo (10.000 metros femeninos, con récord suramericano)

Medallas de plata

Vanessa Chalá - Judo

- Judo Lenin Preciado - Judo

- Judo Freddy Figueroa - Judo

- Judo Julio Mendoza - Ecuestre (Adiestramiento individual)

- Ecuestre (Adiestramiento individual) Márquez / Espinoza - Remo (Doble par de remos cortos)

- Remo (Doble par de remos cortos) Luisa Valverde - Lucha femenina

- Lucha femenina Andrés Montaño - Lucha grecorromana

- Lucha grecorromana Gino Ávila - Lucha grecorromana

- Lucha grecorromana Stefania Aradillas / Equipo - Softbol femenino

- Softbol femenino Bella Paredes - Levantamiento de Pesas

- Levantamiento de Pesas Jair Reyes - Levantamiento de Pesas

- Levantamiento de Pesas David Arroyo - Levantamiento de Pesas

- Levantamiento de Pesas Jorge Bolaños - Patinaje de Velocidad

- Patinaje de Velocidad Nicol Armijos - Taekwondo

- Taekwondo Fred Proaño - Karate

- Karate Anahí Suárez - Atletismo (100 metros planos)

- Atletismo (100 metros planos) Glenda Morejón - Atletismo (20 km Marcha)

Medallas de bronce