Medallero tricolor: Revisa las preseas que Ecuador suma en los Suramericanos 2026
Ecuador suma 60 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hasta este jueves, 24 de septiembre, consolidando una destacada participación.
Deportistas y autoridades del COE en un evento previo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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Actualizado:
24 sep 2026 - 13:00
El Team Ecuador sigue dejando huella en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este torneo internacional se disputa entre el 12 y el 26 de septiembre en territorio argentino.
El evento multideportivo reúne a más de 4 000 atletas de 15 países, quienes compiten en 43 deportes y 60 disciplinas distribuidas en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Con un ritmo constante en la suma de preseas, los deportistas ecuatorianos consolidan una destacada actuación frente a las principales potencias del deporte regional.
Con corte al medio día, la delegación nacional se ubica en el séptimo lugar del medallero, tras acumular un total de 60 medallas: 14 de oro, 20 de plata y 26 de bronce.
El rendimiento de los atletas tricolores en disciplinas como atletismo, pesas, ciclismo y deportes de combate es fundamental para mantener al país en la parte alta de la tabla de posiciones.
Las jornadas finales definirán la posición definitiva de Ecuador en el certamen, en una edición caracterizada por un alto nivel de exigencia competitiva y el protagonismo de la juventud deportiva suramericana.
Medallas de oro
- Julio Mendoza, María José Granja, Franziska Klinkicht y Carolina Espinoza - Ecuestre (Adiestramiento por equipos mixto) (Primera medalla de oro para la delegación)
- Santiago Chóez - Judo
- Mell Mina - Taekwondo
- Valery Toledo - Karate
- Lucía Yépez - Lucha femenina
- Jacqueline Mollocana - Lucha femenina
- Vanesa Gala - Lucha femenina
- César De Cesare - Piragüismo / Canotaje
- Gabriela Vargas - Patinaje de Velocidad
- Angie Palacios - Levantamiento de Pesas
- Neisi Dajomes - Levantamiento de Pesas
- Kelvin Morales - Levantamiento de Pesas
- Miryam Núñez - Ciclismo
- Mary Granja - Atletismo (10.000 metros femeninos, con récord suramericano)
Medallas de plata
- Vanessa Chalá - Judo
- Lenin Preciado - Judo
- Freddy Figueroa - Judo
- Julio Mendoza - Ecuestre (Adiestramiento individual)
- Márquez / Espinoza - Remo (Doble par de remos cortos)
- Luisa Valverde - Lucha femenina
- Andrés Montaño - Lucha grecorromana
- Gino Ávila - Lucha grecorromana
- Stefania Aradillas / Equipo - Softbol femenino
- Bella Paredes - Levantamiento de Pesas
- Jair Reyes - Levantamiento de Pesas
- David Arroyo - Levantamiento de Pesas
- Jorge Bolaños - Patinaje de Velocidad
- Nicol Armijos - Taekwondo
- Fred Proaño - Karate
- Anahí Suárez - Atletismo (100 metros planos)
- Glenda Morejón - Atletismo (20 km Marcha)
Medallas de bronce
- Esteban Enderica - Natación (Aguas Abiertas)
- Lisseth Ayoví - Levantamiento de Pesas
- David Farinango - Natación (Aguas Abiertas)
- Astrid Gavidia - Judo
- Celinda Corozo - Judo
- María José Samaniego - Clavados / Natación
- Equipo Femenino de Gimnasia Rítmica - Gimnasia Rítmica
- Sebastián Castro - Tiro Deportivo
- Katy Yanza - Lucha femenina
- Leonela Ayoví - Lucha femenina
- Jeremy Peralta - Lucha grecorromana
- Mauricio Sánchez - Lucha libre masculina
- Wilmer Martínez - Lucha libre masculina
- Iván Escudero - Levantamiento de Pesas
- Wilmer Contreras - Levantamiento de Pesas
- Jorge Bolaños - Patinaje de Velocidad (Prueba de puntos/eliminación)
- María Loreto Arias - Patinaje de Velocidad
- Erick Caicedo - Taekwondo
- Karla Lázaro - Karate
- José Acevedo - Karate
- Melany Morales - Atletismo
- Jordy Jiménez - Atletismo (20 km Marcha)
- Equipo Masculino de Relevos 4x100m - Atletismo
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