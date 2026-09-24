¡Qué rapidez! Carlos Granja gana medalla de oro en escalada deportiva en Juegos Suramericanos 2026

El ecuatoriano Carlos Granja consiguió medalla de oro en velocidad en los Juegos Suramericanos.

Ecuador sigue sumando medallas de oro. Este jueves 24 de septiembre, el Tricolor Carlo Granja se proclamó campeón en velocidad, en la disciplina escalada deportiva, de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

5.545 segundos fueron suficientes para que Granja alcance la medalla de oro y se clasifique también a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El ecuatoriano empezó la competencia con toda la energía y rapidez que sorprendió a todos, tal cual un experto de escalada.

Con este logro, Ecuador suma 14 medallas de oro, 20 de plata y 26 de bronce. En total los deportistas ecuatorianos han logrado 60 medallas.

En el medallero oficial, La Tricolor ocupa el séptimo lugar.