¡Oficial! Marcelo Gallardo es el DT de Ecuador: la trayectoria y el proyecto del 'Muñeco' con la FEF

La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial la llegada de Marcelo Gallardo como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador, en un movimiento estratégico que busca consolidar el crecimiento deportivo de La Tri.

La elección del estratega argentino marca el inicio de un proceso ambicioso orientado a elevar el techo competitivo de una generación de futbolistas consolidados en las principales ligas de Europa y Sudamérica, con la mirada puesta en los torneos oficiales del ciclo internacional.

Con 50 años y un palmarés que contempla 16 títulos en su trayectoria como entrenador, Gallardo afronta la primera experiencia de su carrera al frente de un combinado nacional.

Tras sus pasos exitosos por Nacional de Uruguay y River Plate —club donde levantó dos Copas Libertadores y se transformó en el técnico más ganador de su historia—, además de su experiencia reciente en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, el 'Muñeco' traslada su metodología de trabajo a la dinámica del fútbol de selecciones.

El modelo futbolístico que plantea el nuevo cuerpo técnico se fundamenta en la intensidad táctica, el dominio de las transiciones y la versatilidad de sistemas según las exigencias de cada compromiso.

Fiel a la propuesta que caracterizó a sus equipos en el plano de clubes, el estratega busca implementar un estilo de juego dinámico, con un bloque alto de presión y una estructura organizativa que priorice el rigor físico y la fortaleza mental de los convocados.

El proyecto acordado con la FEF contempla una planificación integral que no solo se enfoca en la selección mayor, sino también en el desarrollo metodológico del talento formativo en las categorías Sub-17 y Sub-20.

El contrato establece objetivos claros a mediano y largo plazo, situando como prioridades competitivas el desempeño en la Copa América 2028 y la fase clasificatoria con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

El debut funcional de Gallardo en el banquillo tricolor se producirá durante la gira internacional en territorio asiático, donde Ecuador disputará una serie de encuentros amistosos programados frente a las selecciones de Corea del Sur y Japón.

Estos cotejos servirán como el primer laboratorio de evaluación en campo para ajustar mecanismos tácticos, probar distintas alternativas de alineación y comenzar a moldear la identidad futbolística de La Tri bajo su mando.