La Tricolor entrena en la Casa de la Selección con la mira en Costa Rica en el regreso al Atahualpa 

La Selección Ecuatoriana de Fútbol dio inicio este lunes 9 de noviembre de 2026 a un nuevo ciclo futbolístico en la Casa de la Selección. Bajo el mando del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, el combinado nacional arrancó sus trabajos de entrenamiento en el complejo de la capital.

El ambiente en el predio ubicado en Monteolivo reflejó la expectativa propia de un proceso que busca afinar piezas de cara a las futuras exigencias internacionales.

Los primeros elementos convocados se integraron al predio deportivo tras completar sus respectivos compromisos con sus clubes, dando paso a la revisión médica de rutina y a los ejercicios de reactivación física programados para la primera jornada de concentración.

Las labores sobre el césped estuvieron orientadas a la recuperación neuromuscular de los futbolistas recién arribados y a los primeros trabajos tácticos en espacio reducido.

El estratega argentino dispuso de esquemas metodológicos orientados a la tenencia de la pelota y la presión tras pérdida, buscando implantar desde la primera práctica la intensidad táctica que caracterizará el funcionamiento del equipo durante los próximos desafíos.

El primer compromiso de esta ventana de partidos se disputará este viernes 13 de noviembre ante la Selección de Costa Rica en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, escenario donde el estratega buscará probar variantes en la zona de creación y consolidar solidez en la línea defensiva.

Posteriormente, el conjunto nacional trasladará su centro de operaciones a la Costa ecuatoriana para medirse el martes 17 de noviembre ante Bolivia en el Estadio Monumental de Guayaquil.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el plantel continuará sus entrenamientos este martes 10 de noviembre a doble turno. Durante dicha jornada se llevará a cabo una rueda de prensa con el entrenador Marcelo Gallardo y un espacio reservado para la atención a los medios de comunicación acreditados en las instalaciones del complejo deportivo.

Con la nómina completándose progresivamente con la llegada de los futbolistas que militan en el balompié exterior, el cuadro tricolor avanza en su preparación en Quito con el objetivo de afianzar la propuesta de juego, ganar ritmo colectivo y responder a las exigencias de una afición que aguarda con entusiasmo el rendimiento del plantel en sus dos presentaciones de este mes.